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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إثارة تحبس الأنفاس في برومو "جـ.ريمة منتصف الليل" لـ رانيا يوسف

صدى البلد

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "جريمة منتصف الليل"، البرومو الرسمي الأول للعمل، والذي لاقى إشادات واسعة فور طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر خلاله أبطال العمل في مشاهد سريعة وكلمات من نص الحوار، وكان أبرز ما يميز البرومو، هو ظهور كم كبير من النجوم من أجيال ومراحل عمرية مختلفة.


ويظهر البرومو في بدايته جريمة قتل لفتاتين، ثم تظهر النجمة رانيا يوسف ببدلة رقص في ملهى ليلي، ليدخل بعدها النجم أحمد عبدالعزيز بجملة تظهر ملامح شخصيته في المسلسل.

كما يظهر الفنان الشاب محمد عز في شخصية ضابط شرطة يحقق في جريمة قتل "ميسون" ابنة رانيا يوسف، ثم يظهر الفنان القدير صلاح عبدالله.

 ويتوالى ظهور باقي أبطال العمل، ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، وملك قورة، ثم الفنانة القديرة عفاف شعيب.


ويتنقل البرومو بين عدة مشاهد بأماكن متفرقة، مما يظهر تنوع أماكن التصوير، وكم النجوم المشاركين في بطولة العمل من مصر ومن السعودية، إذ يظهر البرومو نجوم السعودية ليلى سلمان، وعلي السبع ونوف عبدالله، ليعود مره أخرى للنجوم الشباب من مصر محمد مهران، حسني شتا، ومحمد فاروق شيبة، والفنان محمد سليمان وأحمد منير.


أحداث مسلسل "جريمة منتصف الليل"


وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.


كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

صناع وأبطال "جريمة منتصف الليل"


مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة النجوم، رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، ومحمد سليمان، بالإضافة إلى إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني.

 كما يشارك في البطولة من نجوم الخليج كلا من، ليلي سلمان، علي السبع، ونوف عبدالله، والعمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، وإنتاج "a-a one shott" للمنتج علاء الزير، في أولى تجاربه الإنتاجية بالدراما، بعدما قدم مجموعة من الأفلام لشاشة السينما.

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