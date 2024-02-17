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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"هنشوف حاجة رائعة".. إشادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتيزر"سر إلهي" روجينا

روجينا
روجينا

تخوض النجمة روجينا رابع بطولاتها المطلقة في مسلسل "سر إلهي" رمضان 2024، الأمر الذي يجعل جمهور الشاشة الصغيرة ينتظر إبداعتها بفارغ الصبر، ما يجعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون بشكل دؤوب عن برومو مسلسل "سر إلهي" للمخرج رؤوف عبد العزيز التي تتربع الفنانة روجينا على عرش بطولته.

نالت روجينا العديد من الإرشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، بعد طرح التيزرالأول للمسلسل، من أبرز التعليقات:"لاروع ديما روجينا،ناطرينك بكل شوق ومن كل مكان،روجينا الفخامة كلها، بإذن الله نجاح كبير،هنشوف حاجة رائعة، ألف مبروك، هتكسري الدنيا كالعادة"، وغيرها العديد من التعليقات الأخرى التي تشيد بروجينا وبرومو العمل.

ظهرت روجينا بمفردها في البرومو، وهي تلعب شطرنج مع نفسها ودون منافس أمام المرآة، وترتدي بدلة باللون الأبيض وقلادة على هيئة ثعلب، وبدى عليها ملامح الشر والخبث، كأنها تدبر مكيدة لأحد الأشخاص، وسيطر اللون الأسود على الخلفية، لتسقط روجينا جميع الشطرنج الأسود ويتبقى فقط الأبيض، وبعدها تنظر نظرة شموخ بالفوز.

وظهر بالبرومو جرعة عالية من الإثارة والتشويق والغموض التي دائما ما يحرص على تقديمها المخرج رؤوف عبد العزيز للمشاهد في ظل وهو سؤال محير للجمهور .. ماذا سيحدث؟!".

ودائما ما يبهرنا الثاني النجمة روجينا، المخرج رؤوف عبدالعزيز، بتقديم أعمال مختلفة تناقش القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري، وتبحث عن المضمون الجيد والهادف الذي يقدم دراما مؤثرة في كل البيوت المصرية.

وتظهر روجينا، بوجه جديد من خلال مسلسل "سر إلهي" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي بمسلسل "ستهم".

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 
وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

روجينا مسلسل سر إلهي

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