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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيقولوا قوية.. مي كساب تستعد لطرح أحدث أغانيها

مي كساب
مي كساب

تستعد الفنانة مي كساب، لطرح أحدث أغانيها التي تحمل اسم "بيقولوا قوية"، ومن المقرر طرحها يوم الخميس المقبل، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "بيقولوا قوية" من كلمات طارق على، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر جورج يعقوب.

فيلم ذعر  

ومن ناحية أخري، انتهت مي كساب تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد بعنوان "ذعر"، التي تجسد من خلاله شخصية مطربة تعمل في ملهى ليلي وتتجه إلى التمثيل.

أبطال فيلم ذعر
 فيلم "ذعر" تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، وسوف يتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم على أنيتم تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.

يذكر أن فيلم "ذعر" هو التعاون الثالث على التوالي بين المنتج أشرف كمال والفنان أحمد فتحي بعد فيلمي "سقراط ونبيلة" و"5 محي الدين أبو العز".

مي كساب

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