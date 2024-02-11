عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد النبوي وابنه .. صور من كواليس مسلسل امبراطورية ميم

خالد النبوي
خالد النبوي

طرحت الشركة المنتجة صورا من كواليس مسلسل امبراطورية ميم للفنان خالد النبوي والذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل .

يارا عزمي تجسد فتاة طموحة في "إمبراطورية ميم" وتنتظر عرض "

تخوض الممثلة المصرية يارا عزمي السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل "إمبراطورية ميم" أمام النجوم خالد النبوي وحلا شيحا، وتجسد شخصية "نادين"، الفتاة الطموحة التي تسعى لإثبات جدراتها بالمجال العقاري.
وعلي الصعيد السينمائي تنتظر طرح فيلمها "دراكو رع"،  وتجسد شخصية معيدة بكلية الأثار، الفيلم تدور أحداثه بإطار الفانتازيا السينمائية حول صديقان من مصامي الدماء تجبرهما الظروف على الظهور مجدداً بعد عزله طويلة بعيداً عن البشر، تأليف محمود الفأر، وإخراج كريم أبوزيد، بطولة خالد منصور، وملك بدوي.
وعلى جانب أخر يعرض لها حالياً فيلم "السيستم"، وتجسد شخصية "ليلي"، الفتاة التى تتمتع برؤية صادقة لدي أصدقائها ويستشرونها فى أمورهم الحياتية، وتدور أحداثه تدور أحداثه بإطار الرومانسية الكوميدية، حول رجل يعاني من عقدة نفسية منذ الصغر، ويعاني من الفشل بعلاقاته العاطفية، تأليف أحمد مصطفي، وإخراج أحمد البنداري، بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين طافش.

مسلسل "إمبراطورية ميم" تدور أحداثه بإطار الدراما الإجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة.
العمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم للأديب إحسان عبد القدوس، والتى صدرت ضمن مجموعتة القصصية بعنوان "بنت السلطان" عام 1965، وتناقش أحداثها حول أب يفني عمره كله من أجل أبنائه الستة، ويجعل أسمائهم جميعا تبدأ بحرف الميم، ظنا منه أنه سيصنع من خلالهم امبراطورية تمثل امتدادا له، كما كان هو لوالده، ثم يفاجئ بعد مرور 25 عاما بتمردهم عليه.
يذكر أن النص الأدبي سبق وتم تقديمه مسرحياً بأحداثها الأصلية من بطولة سلامة إلياس، وصلاح السعدني عام 1972، وبنفس العام صاغ الأديب نجيب محفوظ النص الأدبي سينمائياً وقدمتها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ولكن بتغير أحداث الرواية الأصلية لتصبح هي البطلة وظهرت خلاله بشخصية موظفة بوزارة التربية والتعليم تتولى مهمة تربية ستة أبناء بعد رحيل والدهم، لكن في ظل انشغالها بهم يظهر صديقها القديم وجسّد شخصيته الفنان الراحل أحمد مظهر، ويرغب في الزواج منها لكنها تفضل أبناءها على مشاعرها نحوه.

إمبراطورية ميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

لأول مرة في التاريخ.. شعبة السجائر تفجر مفاجأة عن زيادة الأسعار.. فيديو

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

موضوعات متعلقة

رمضان 2024.. صور من كواليس مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

تعرف على عدد مرات طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. خاص

تعرف على دور يارا عزمي في "إمبراطورية ميم"

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

جنات تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة جمبك ومعاك

تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية .. صور جديدة

تكريم مجد القاسم بمهرجان هرم الإبداع الدولي فبراير الجارى

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من بايدن لإيقاف حرب غزة.. سمير فرج يكشف مفاجأة| فيديو

93 لاعبا ولاعبة في 17 رياضة.. أشرف صبحي يهنئ أبطال التايكوندو بالتأهل لأولمبياد باريس

بسعر مناسب ومواصفات ممتازة.. شاومي تستعد لإطلاق تابلت Xiaomi Pad 6S Pro

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

بالزي العسكري.. ملك الأردن يشارك في إنزال جوي لتقديم المساعدات إلى غزة|فيديو

زوج متشدد وجثة طافية بالنهر.. المشهد الأخير بحياة مريم مجدي في رحلة الموت بسويسرا|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها

ليلى علوي تسترجع ذكريات فيلم "يا مهلبية يا"

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ