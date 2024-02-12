أحمد سعد يكشف موعد طرح أغنيته مع أصالة

كشف الفنان أحمد سعد، عن تفاصيل أغنيته الجديدة مع أصالة التي تحمل اسم “سبب فرحتي”، وموعد طرحها.

وكتب أحمد سعد، عبر حسابه على "فيس بوك"، "بكرة هنشارك معاكم جزء كبير من أغنية #سبب_فرحتي عشان تلحقوا تحتفلوا بعيد الحب عليها ، و بعد بكرة الساعة ٥ هتنزل الاغنية كاملة".



سبب فرحتي ..أحدث ديو غنائي لأحمد سعد وأصالة نصري في عيد الحب

يستعد الفنان أحمد سعد لطرح أحدث أغانية " سبب فرحتي " وهي ديو غنائي يجمعه مع الفنانة أصالة نصري وذلك تزامناً مع عيد الحب.

الأغنية من المقرر أن تصدر خلال الأيام القليلة المقبلة وهي من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو .

ومن المقرر أن يتم غنائها لايف لأول مرة يوم الأربع المقبل ضمن حفلات مهرجان فبراير الكويت.

يذكر أن أحمد سعد يعيش حالة من النشاط الفني بعد أن قدم عدد من الأغنيات المنفردة خلال الفترة الماضية إحتل بهم صدارة التريند وكانت أخر أغنياته " بعتذرلك" اللى تعاون فيها مع الملحن إسلام رفعت .

وقدم في السينما أغنية فيلم أبو نسب للفنان محمد إمام و ياسمين صبري " كدة لأ" من ألحان إيهاب عبد الواحد وأغنية " كله فالصو" مع الفنان بهاء سلطان وكانت الأغنية الدعائية لفيلم اسعاد يونس كله فالصو.

مؤخرا أحمد سعد قدم عدة حفلات ناجحة كانت أخرها في دبي بالقرية العالمية وهي الحفل الجماهيري الأضخم في القرية بعد أن تخطى الحضور أكثر من 40 ألف شخص.

وتصدر أحمد سعد التريند الإسبوع الماضي بعد أن قام بالمشاركة في دعم الإقتصاد المصري بالتبرع بمبلغ 50 ألف دولار لمساندة المرحلة التى يمر بها الإقتصاد وهي المبادرة الأولى من نوعها من قبل المشاهير .