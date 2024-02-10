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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

علم “صدى البلد” أن النجمة شيرين عبد الوهاب، عادت مرة أخرى إلى طليقها حسام حبيب، وذلك بعد فترة على طلاقهما.

وتفضل شيرين عبد الوهاب، حاليا، عدم الإفصاح عن عودتهما، في ظل الانتقادات التي تتعرض لها بعد انفصالهما أكثر من مرة.

كما علم “صدى البلد” أن شيرين عبد الوهاب توجد حاليا مع حسام حبيب في منزلهما بالتجمع الخامس.

وكانت شيرين عبد الوهاب، دخلت في قصة حب قصيرة، ولكنها انتهت سريعا؛ لتعود مرة أخرى إلى حسام حبيب.

عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب

حلَّت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، ضيفة، على برنامج “الحكاية”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وقالت ليلي عبد اللطيف: “أنا بشوف شيرين عبد الوهاب هتستقر عاطفيًا، وهترجع شيرين اللي بنعرفها أول ما طلعت، مش هترجع لحسام حبيب تاني، حتى لو رجعت؛ هتسيبه”.

حفل شيرين عبد الوهاب في بيروت

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء أحدث حفلاتها في العاصمة اللبنانية بيروت، التى تقيم يوم 17 فبراير المقبل، بعد تأجيله مؤخرًا بسبب أحداث غزة، حيث كان من المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر 2023.

وبدأت الشركة المنظمة للحفل، الترويج له، من خلال طرح البوستر الدعائي على مواقع السوشيال ميديا، مع طرح التذاكر من خلال موقعها الرسمي فقط.

وتبدأ أسعار تذاكر الحفل للفرد الواحد من 50 دولارا و75 دولارا، وتصل إلى 150 دولارا.

أما عن المناضد المكونة من 10 أفراد؛ فتبدأ أسعارها من 200 دولار وحتى 400 دولار، ما يعادل 12359 جنيها.

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

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