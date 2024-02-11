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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما حدث كان تمثيلية مُدبّرة

«شيرين» رجعت لـ«حسام»|خبير أبراج يفجّر مفاجأة عن موعد عودة ياسمين عبدالعزيز لـ«العوضي»

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز والعوضي

كشف أحمد شاهين، خبير الأبراج، عن موعد عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز للفنان أحمد العوضي.

وأكد “شاهين” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عودة أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز لبعضهما من جديد في شهر فبراير الجاري، قائلًا «ما حدث كان تمثيلية مُدبّرة منذ العام الماضى للظهور تريند فى السوشيال ميديا بعد أن خفتت الأضواء عن ياسمين عبد العزيز».

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ومنذ أيام فاجأ الفنان أحمد العوضي جمهوره من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقام بنشر فيديو يجمعه مع ياسمين عبد العزيز من مسلسل «اللى ملوش كبير».

واختار أحمد العوضي مشهد التعارف بينه وبين ياسمين عبد العزيز وهو أول مشهد يجمعهما فى المسلسل الذى سبق وعرض فى رمضان عام 2021.

واعتبر الجمهور أن هذا الفيديو دليل على أن الفنان أحمد العوضي في محاولات كبيرة لعودة العلاقة بينه وبين ياسمين عبد العزيز.

 عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب 

وكان قد صرح شاهين، بأن من أبرز الأحداث التي تطرأ على الوسط الفني في شهر فبراير 2024 هو عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب لبعضهما مرة أخرى.

وأمس علم “صدى البلد” أن النجمة شيرين عبد الوهاب، عادت مرة أخرى إلى طليقها حسام حبيب، وذلك بعد فترة على طلاقهما.

وتفضل شيرين عبد الوهاب، حاليًا، عدم الإفصاح عن عودتهما، في ظل الانتقادات التي تتعرّض لها بعد انفصالهما أكثر من مرة.

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