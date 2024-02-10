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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

علم صدى البلد أن النجمة شيرين عبد الوهاب قد عادت مرة أخرى إلي طليقها حسام حبيب وذلك بعد فترة على طلاقهم .

وكانت شيرين عبد الوهاب كانت قد دخلت في قصة حب قصيرة ولكنها انتهت سريعا لتعود مرة أخرى لحسام حبيب .

شيرين عبد الوهاب:

حلت خبيرة الابراج ليلي عبد اللطيف ، ضيفة على برنامج “ الحكاية ” ، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي عمرو أديب .

وقالت ليلي عبد اللطيف : أنا بشوف شيرين عبد الوهاب هتستقر عاطفيًا وهترجع شيرين اللي بنعرفها أول ما طلعت ، مش هترجع لحسام حبيب تاني، حتى لو رجعت هتسيبه.

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء أحدث حفلاتها في العاصمة اللبنانية بيروت، التى تقيم يوم 17 فبراير المقبل، بعد تأجيله مؤخرًا بسبب أحداث غزة، حيث كان من المقرر إقامته يوم 28 ديسمبر الماضي وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له من خلال طرح البوستر الدعائى على مواقع السوشيال ميديا مع طرح التذاكر من خلال موقعها الرسمي فقط.

 

وتبدأ أسعار تذاكر الحفل للفرد الواحد من 50 دولار و75 دولار، وتصل إلى 150 دولار، أما عن المناضد المكونة من عشرة أفراد، فتبدأ أسعارها من 200 دولار حتى 400 دولار ما يعادل 12،359 جنيه.

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

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عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

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