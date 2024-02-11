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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبب.. شادي شامل يرد على انتقاده

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، وأبرزها عن عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب.

موجودين في التجمع الخامس.. تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

علم “صدى البلد” أن النجمة شيرين عبد الوهاب، عادت مرة أخرى إلى طليقها حسام حبيب، وذلك بعد فترة على طلاقهما.


عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

علم صدى البلد أن النجمة شيرين عبد الوهاب قد عادت مرة أخرى إلي طليقها حسام حبيب وذلك بعد فترة على طلاقهم .

وكانت شيرين عبد الوهاب كانت قد

 

عمرو سلامة يكشف سبب استعانته بأغاني حميد الشاعري في أعماله

كشف المخرج عمرو سلامة سبب استعانته بأغاني الفنان حميد الشاعري في أعماله.

وقال عمرو سلامة فى تصريحات إذاعية: إن

 

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

قال الفنان شادي شامل أنه حاليًا فى فترة تحضيرات لألحان أغاني جديدة للفنانة سميرة سعيد ، وأن السبب التأخير أحداث غزة .

شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الانفصال| خاص

قرارات عاجلة من التعليم بعد شكاوى الأهالي من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

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