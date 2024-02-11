أخبار الفن| تفاصيل عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبب.. شادي شامل يرد على انتقاده

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، وأبرزها عن عودة شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب.

علم “صدى البلد” أن النجمة شيرين عبد الوهاب، عادت مرة أخرى إلى طليقها حسام حبيب، وذلك بعد فترة على طلاقهما.

علم صدى البلد أن النجمة شيرين عبد الوهاب قد عادت مرة أخرى إلي طليقها حسام حبيب وذلك بعد فترة على طلاقهم .

وكانت شيرين عبد الوهاب كانت قد

كشف المخرج عمرو سلامة سبب استعانته بأغاني الفنان حميد الشاعري في أعماله.

وقال عمرو سلامة فى تصريحات إذاعية: إن

قال الفنان شادي شامل أنه حاليًا فى فترة تحضيرات لألحان أغاني جديدة للفنانة سميرة سعيد ، وأن السبب التأخير أحداث غزة .