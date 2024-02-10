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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمرو سلامة يكشف سبب استعانته بأغاني حميد الشاعري في أعماله

عمرو سلامة
عمرو سلامة

كشف المخرج عمرو سلامة سبب استعانته بأغاني الفنان حميد الشاعري في أعماله.

وقال عمرو سلامة فى تصريحات إذاعية: إن كثيرا من شباب الجيل الحالي انتبهوا إلى مزيكا حميد الشاعري؛ بعد أن أستعان بها في مسلسل “بيمبو”، لأن الكثير من الشباب لم يتعرفوا على مزيكا التسعينيات بشكل عام، وخاصة أعمال حميد الشاعري. 

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وأضاف عمرو سلامة: أنه يتعمد الاستعانة دائما بأعمال حميد الشاعري في معظم الأعمال التي يقدمها؛ لأنه يحبه ويحب أعماله، معلقا: أنا بحب الموجة اللي صنعها حميد الشاعري. 

فيلم شمس الزناتي

وفي سياق متصل، قال المخرج عمرو سلامة، إنه كان يتمني أن يتعاون مع الفنان محمد إمام فى عمل فني مشترك، وبالفعل تم الآن؛ بعد البدء سويًا فى كواليس فيلم “شمس الزناتي”.

وأضاف عمرو سلامة: أن أحداث فيلم “شمس الزناتي"، ستجسد أحداث ما قبل الفيلم الأصلي، وسيستعين بنفس الموسيقى التصويرية للفيلم.

وعن الفنانين الذين يتمنى التعاون معهم، قال المخرج عمرو سلامة: إنه يتمني العمل مع الكثير من الفنانين الذين يحبهم مثل كريم عبد العزيز، وأحمد السقا.

وتحدث سلامة عن تفكيره في الاعتزال قائلا:" في لحظات مرت عليّ من كثرة الضغط العصبي فكرت في الابتعاد عن الإخراج واعتزال المهنة، والاتجاه لمهن أخرى وتعلمت تصميم أحذية وبحبها جدا وقلت هشتغل مصمم أحذية، وفيه فترة أخرى قلت سأكون مدربا للكلاب".

أعمال المخرج عمرو سلامة أفلام عمرو سلامة أعمال حميد الشاعرى المؤلف والمخرج عمرو سلامة فيلم شمس الزناتي

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