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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | سعر كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024.. اركب تيجو 3 "كسرزيرو" بأفضل سعر..بـ 290 ألف جنيه اشتر سيارة أوتوماتيك

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سعر لـ ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بعد الزيادة الجديدة

شهدت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024، زيادة سعرية هي الأحدث من نوعها خلال فبراير الجاري، حيث ارتفعت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي للفئة الرياضية SUV، بقيمة إجمالية بلغت 250 ألف جنيه.

 

كيا سبورتاج "هاي لاين" 2024 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

تعتبر السيارة كيا سبورتاج من أشهر إصدارات العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، حيث اكتسبت شعبية كبيرة بين جميع السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV المقدمة بالسوق المصري، نسبة إلى اعتمادية الصانع الكوري، وتصميم السيارة الرياضي، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية.

 

بـ 290 ألف جنيه .. اركب سيارة أوتوماتيك بهذا السعر

يبحث الكثير عن سيارة بسعر مناسب، بالإضافة إلى تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتعتبر السيارة رينو لوجان 2013، واحدة من أبرز الخيارات المقدمة بالسوق المصري، كما تعد هذه النسخة من اشهر سيارات السيدان العائلية فئة الـ 5 مقاعد، مع تمتعها بمساحة تخزين خلفية واسعة.

 

تيجو 3 موديل 2023 "كسرزيرو" بأفضل سعر في مصر

تحظى السيارة شيري تيجو 3، على شعبية كبيرة داخل السوق المصري، حيث تعد من ارخص السيارات الرياضية عن عائلة الـ SUV، المقدمة من العلامة التجارية الصينية محليًا، مقارنة بباقي اصدارات تيجو مثل النسخة 7 و 8 والاعلى تجهيزًا برو.

 

5 سيارات SUV فرنسية موديل 2024 بالسوق المصري.. اعرف أحدث الأسعار

يضم السوق المصري عدد من السيارات الفرنسية، التي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى اختلاف العلامات التجارية، وايضا عناصر التصميم الخارجية، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

 

اركب إم جي 6 "كسر زيرو" 2024 بهذا السعر

ظهرت السيارة إم جي 6 موديل 2024، للبيع بحالة "كسر الزيرو" على الإنترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 3500 كيلومتر فقط، مع احتفاظها الكامل بحالة الفبريقا، بالإضافة إلى انتمائها للفئة الأخيرة عالية التجهيزات LUXURY بإطلالة BLACK INTERIOR.

 

مرسيدس CLA 200 موديل 2024 "زيرو" .. للبيع بهذا السعر

ظهرت النسخة الشهيرة مرسيدس CLA 200، للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، حيث تقدم تحت موديل 2024، وبحالة الزيرو تمامًا، مع مفهوم الفبريكا بشكل كامل من الداخل والخارج.

 

السعر الجديد لـ j7 موديل 2024 .. السيدان الوحيدة المقدمة من جاك

تعتبر السيارة j7 موديل 2024، هي النسخة السيدان الوحيدة المقدمة من شركة جاك داخل السوق المصري، حيث تشتهر عادة بإصدارات السيارات الرياضية سواء من فئة الـ SUV، أو عائلة الكروس اوفر ذات الطباع الرياضي ايضا.

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