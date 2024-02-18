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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: الموافقة على صرف الدفعة 183 من قروض المشروعات لشباب الخريجين

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 183من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يناير 2024 وذلك بإجمالى 850 ألف جنيه  موزعة على 12وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة .


وقال المحافظ إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 31 شاب وفتاه ( 10 من الذكور-21من الإناث ) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم  بلغت 122.623مليون جنيه استفاد منها 13260شاب وفتاة ( 6303 ذكور - 6957أناث) جاءت موافقة و تصريحات "مختار" بناء على  التقرير الذى عرضته الأستاذة وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة .


وأكد محافظ الدقهلية  ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد  أهمية تيسير اجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 


وقال  محافظ الدقهلية إن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمراكز ومدن المحافظة جهاز تشغيل شـباب الخريجين محافظ الدقهلية وحدة محلية مشروعاتهم مدن المحافظة

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