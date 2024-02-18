درة: دوري في "الذنب" مختلف في التركيبة النفسية

أكدت الفنانة درة، سعادتها بكل تكريم أو جائزة يشرفها ويسعدها جدًا وتشعر أن شغلها حصل على نتيجة جيدة، موضحة أن الشئ المميز بالنسبة لها هو إعجاب الجمهور بالعمل.

وأشارت "درة"، خلال تصريحاتها ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، في حفل فوج بالعربية، إلى أن مشاركتها في مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة سيكون التعامل الرابع بينهما وهي تحب العمل معه، موضحة أن هذا المسلسل مختلف في الدور والتركيبة النفسية.

وأوضحت درة، أن مسلسلها مع الفنان هاني سلامة سيتم عرضه بعد موسم رمضان 2024، منوهة بأن الذوق واختيار الملابس هو الذي يجعلها مميزة خلال ظهورها.