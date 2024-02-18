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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكتب نتنياهو يعلن موعد عودة المستوطنين إلى البلدات الجنوبية

المستوطنين
المستوطنين

أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزارة المالية بيانا مشتركا يقولان فيه إنه تم التوصل إلى اتفاق مع قادة البلديات المحلية في الجنوب بشأن خطة للعودة إلى المجتمعات التي تم إجلاؤها في بداية الحرب.

وفقا للبيان، سيتمكن المستوطنون من العودة إلى سديروت والمدن الحدودية الأخرى، بالتنسيق بموافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من 1 مارس 2024؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف البيان أن أولئك الذين يفضلون بدلا من ذلك البقاء في الفنادق يمكنهم الحصول على تمويل لمثل هذا حتى 7 يوليو 2024.

وفي خطاب حازم ألقاه أمام البعثة السنوية لمؤتمر الرؤساء في القدس، أوضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التزام إسرائيل الثابت بتحقيق النصر الكامل ضد مقاتلي حماس في غزة. 

وأكدت تصريحات نتنياهو، التي أدلى بها بعد خطاب السفير الأمريكي جاك ليو، تصميم إسرائيل على تحييد التهديد الذي تشكله حماس مع الحفاظ على أرواح المدنيين، وفقا لزعمه.

وفي كلمته أمام زعماء يهود الولايات المتحدة، أكد نتنياهو عزم إسرائيل على مواجهة حماس، مشددا على ضرورة تفكيك بنيتها التحتية. 

وأدان رئيس الوزراء حالات معاداة السامية على الساحة العالمية، وخص بالذكر جنوب أفريقيا لإجراءاتها القانونية ضد إسرائيل، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا لتشبيهه إسرائيل بالنازيين. 

وأعرب نتنياهو عن امتنانه للدعم الثابت من الولايات المتحدة، وأشاد بشكل خاص بالرئيس جو بايدن لمساعدته في حماية المدنيين.

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