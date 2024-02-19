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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الآثار تنظم عددا من الدورات التدريبية |تفاصيل

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، أن مركز صيانة الآثار والمباني التاريخية ومقتنيات المتاحف ينظم عدد من الدورات التدريبية الأسبوع القادم وهي: 
• مفردات اللغة المصرية القديمة
• الاشعة السينية فى مجال لاثار 
• الفلك فى مصر القديمة 
• تطبيقات النانو فى مجال الاثار

و على من قام بالتسجيل سرعة إرسال البيانات الاتية فى ملف ورد على رقم الواتس التالي: 01000624695 
الاسم بالكامل – رقم الهاتف – الرقم القومى – الاميل الشخصى – الوظيفة  
وسوف يتم ارسال كود الدفع فى رساله على الهاتف
ملحوظة: يتم ارسال البيانات اليوم او غدا بحد اقصى بعده لن يتم ارسال كود الدفع  

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية العلاج الطبيعي على تجديد 3 شهادات أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة من أكبر الشركات الدولية المانحة للأيزو (GICالامريكية) وهي: شهادة الأيزو في نظم إدارة الجودة 9001:2015، وشهادة الأيزو في السلامة والصحة المهنية 45001:2018، وشهادة الأيزو في استمرارية الأعمال 22301:2019، وذلك بعد انتهاء فريق المراجعة الدولية والجهة المانحة للشهادة من عملية المراجعة الشاملة لنظام إدارة الجودة بالكلية، واستيفاء جميع المعايير المطلوبة للجودة والاعتماد.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية وذلك بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب معها كجامعة من جامعات الجيل الرابع، ووضع طرق إدارة كليات الجامعة المختلفة في مصاف الجامعات العالمية.

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