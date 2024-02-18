أستاذ قانون دولي يكشف أهمية مذكرة مصر ضد إسرائيل بمحكمة العدل

قال الدكتور أحمد أبو الوفا، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن وجود مصر وتقدمها بمذكرة لمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل مهمة وذلك بسبب حجم دولتنا في المنطقة ولأهمية القضية الفلسطينية، والقرب الجغرافي من النزاع، لاسيما وأن تغيب مصر أمر يجعل المسألة قليلة الأهمية.

وأكد “أبو الوفا”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة “etc”، أن الفتوى التي تصدر عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانوناً ولكن لها قيمة أدبية ومعنويا وتأكيد على حقيقة حية.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية لها اختصاصان الأول الفتوى، وثانيهما اختصاص قضائي مثل قضية جنوب افريقيا والمبنية على نزاع قائم بين الدول.