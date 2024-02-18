غدا.. مجمع البحوث الإسلامية يعقد الجلسة الدولية حول أهمية حوار الأديان

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بالتعاون مع مركز نور سلطان نازارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات بجمهورية كازاخستان، غدًا الاثنين، الجلسة الحوارية الدولية الأولى بعنوان: «أهمية حوار الأديان والحضارات في تعزيز الوعي بالأمن الفكري والسلام العالمي»؛ بمركز الأزهر للمؤتمرات، مباشرةً وعبر تقنية الفيديوكونفرانس؛ في تمام الساعة 11 صباحًا.

ويشارك في الندوة الحوارية لفيفٌ من قادة الحوار بين الأديان والأكاديميين من داخل مصر وخارجها؛ منهم: أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أ.د سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، د نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية،، والمستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، ةطةبولاط سارسينباييف، رئيس مجلس إدارة مركز نور سلطان نازارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات بجمهورية كازاخستان، وعدد من المفكرين والباحثين والأكاديميين.