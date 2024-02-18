عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفحم 3 أشخاص إثر اشتعال النار في سيارة على طريق مصر - إسكندرية

صدى البلد

اشتعلت النيران في سيارة ملاكي على طريق مصر اسكندرية مما أسفر عن تفحم 3 أشخاص، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

عاشا وماتا معا.. وفاة زوجين في حادث سير بدمياط

شهيدا حادث سير ليبيا.. سافرا للبحث عن لقمة العيش وعادا لمقابر أسرتهما بأسيوط

كشف المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في سيارة ملاكي أثناء سيرها بالقرب من بنزيمة بالكيلو 59 على الطريق، وتفحم 3 أشخاص مجهولي الهوية.

 انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، ونجحت في إخماد النار المشتعلة وتم نقل ما تبقى من أجسادهم للمشرحة، بواسطة سيارات الإسعاف.

تعكف الأجهزة الأمنية في سماع شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما يعمل رجال المرور على رفع أثار الحادث.

حادث سير اشتعلت النيران اشتعال النار رفع اثار الحادث طريق مصر اسكندريه سيارات الإسعاف أخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

اليمن يعلن متابعة حادث مقـ تل مسئول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طنا داخل مخزنين بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته وإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام

قرار عاجل بشأن استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في إسطنبول

520 جنيها دفعة واحدة.. تحركات مفاجئة في سعر الذهب بمصر

موضوعات متعلقة

قرار عاجل في إعادة محاكمة متهم بـ أحداث عنف الطالبية

انفراد| اعترافات «سندس» بقضية كنيسة المرج: دورت على عريس يكون مقتنع بأفكاري

قرار عاجل لجنايات أمن الدولة في محاكمة 43 متهما بقضية حرس الثورة

بالأسماء.. منطوق الحكم على شركاء الهارب محمد علي في قضية الجوكر

الجوكر.. أحكام بالسجن لـ17 متهما وبراءة 16 من شركاء الهارب محمد علي

انفراد.. اعترافات فتاة قاصر باستهداف كنيسة المرج: أنا وأمي مقتنعين بفكر داعش

انفراد.. نص اعترافات متهم باستهداف كنيسة المرج: اتجوزت مراتي الداعشية في 2022

انفراد| متهم باستهداف كنيسة المرج: اقتنعت بفكر داعش.. ومراتي فرحت لتجهيزي عملية إرهابية

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين تطالب مدير مكتب «BBC» بوقف التحقيق مع سالي نبيل

السيارة الملاكي كلمة السر للكشف عن الجناة في جريمة مقـ.تل مسؤول عسكري يمني بالقاهرة.. القصة الكاملة

قبل شهر رمضان.. الحكومة تُعلن خطة لتوفير الدولار

أبوعوف وشاهين| ارتفاع جنوني لأسعار القهوة في مصر.. ما هي الأسباب؟

جلسة استماع تاريخية.. مرافعة شفهية لمصر أمام محكمة العدل الدولية حول جرائم إسرائيل

ينافس سامسونج .. تعرف على أحدث موبايل موتورولا ببطارية 6000 مللي أمبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا | شاهد

توني موريسون.. أول أمريكية سوداء تحصل على جائزة نوبل

على الثلج.. بوسي تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

Oppenheimer يكتسح.. القائمة الكاملة لجوائز البافتا السينمائية لعام 2024

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ