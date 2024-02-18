تفحم 3 أشخاص إثر اشتعال النار في سيارة على طريق مصر - إسكندرية

اشتعلت النيران في سيارة ملاكي على طريق مصر اسكندرية مما أسفر عن تفحم 3 أشخاص، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كشف المعاينة الأولية أن النيران اشتعلت في سيارة ملاكي أثناء سيرها بالقرب من بنزيمة بالكيلو 59 على الطريق، وتفحم 3 أشخاص مجهولي الهوية.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، ونجحت في إخماد النار المشتعلة وتم نقل ما تبقى من أجسادهم للمشرحة، بواسطة سيارات الإسعاف.

تعكف الأجهزة الأمنية في سماع شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، فيما يعمل رجال المرور على رفع أثار الحادث.