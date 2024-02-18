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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير إسرائيلي من خطوة نتنياهو وبن جفير المساس بالمسجد الأقصى

بن جفير ونتنياهو
بن جفير ونتنياهو

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أن المؤسسات  الأمنية الإسرائيلية أطلقت تحذير من خطر المساس بالمسجد الأقصى المبارك.

ذكر المسئولون أن المساس به سيوحد المسلمين ضد إسرائيل على جانبي الخط الأخضر.

يأتي ذلك فيما قال ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا متوازنا يتيح حرية العبادة في إطار تقييدات أمنية.

من جانبها، ذكرت حماس أن تبني نتنياهو مقترح وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير بتقييد الصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان هو إمعان في الإجرام الصهيوني.

أردفت بأن تبني نتنياهو للمقترح يعد حرب دينية تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال.

المؤسسات الأمنية الإسرائيلية المسجد الأقصي المبارك نتنياهو

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