أخبار التعليم.. فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول بألسن عين شمس.. موعد استقبال راغبي الترشح لـ5 جامعات مصرية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

فتح باب الالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الاول بألسن عين شمس

قالت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس، إنه سيتم فتح باب الالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الاول للطلاب ابتداء من يوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024.

موعد استقبال راغبي الترشح ل5 جامعات مصرية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات ، أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022 ، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.



اليوم.. جامعة حلوان تتابع برنامج تدريبي عن الذكاء الاصطناعي

تتابع جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس التي يطلقها مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

كلية الآثار تنظم عددا من الدورات التدريبية |تفاصيل

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة ، أن مركز صيانة الآثار والمباني التاريخية ومقتنيات المتاحف ينظم عدد من الدورات التدريبية الأسبوع القادم وهي:

• مفردات اللغة المصرية القديمة

• الاشعة السينية فى مجال لاثار

• الفلك فى مصر القديمة

• تطبيقات النانو فى مجال الاثار