عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تتابع برنامج تدريبي عن الذكاء الاصطناعي

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

تتابع جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس  التي يطلقها مركز تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ومن البرامج التدريبية لمركز تنمية القدرات بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة  يطلق المركز اليوم برنامج تدريبي  عن معايير الجودة بالعملية التعليمية.

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  عبر هذا الرابط :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9p5BZ3Nxlrq0KP05ihkHZeeqsu7PK1RKrDrqI7yhagvvo_g/viewform

و يتابع  المركز اليوم تنفيذ برنامج  تدريبي لاعضاء هيئة التدريس عن الذكاء الاصطناعي ، بنظام الاون لاين .

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


جدير بالذكر انه انطلقت اليوم التصفيات التمهيدية"،  لمسابقة عباقرة جامعة حلوان على مستوى كليات الجامعة، وتم تصعيد عدد 16 كلية للمشاركة في المسابقة التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتم إجراء قرعة لتحديد مباريات الكليات.

 

ومن جانبه  أكد الدكتور السيد قنديل إن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان" تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة، حيث اننا نتطلع دائمًا لاستثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل.

وحث رئيس جامعة حلوان الطلاب على المشاركة فى مثل هذه المسابقات وممارسة جميع الأنشطة المختلفة.

كما أفاد  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة  أن الجامعة تحرص على زيادة توعية الشباب والعمل على تثقيفهم ورفع وعيهم، وربطهم بالمجتمع المحيط بهم، من خلال تنوع الأنشطة الطلابية.

وجاءت نتيجة القرعة وترتيب الفرق دورى المجموعات الى اربع فرق كالتالي المجموعة الأولى ( هندسة المطرية، الطب ، الفنون التطبيقية، السياحة والفنادق)، والمجموعة الثانية ( التربية ، الخدمة الاجتماعية، كلية علوم الرياضة بالهرم، التكنولوجيا والتعليم) والمجموعة الثالثة ( هندسة حلوان، علوم، تجارة، الفنون الجميلة) والمجموعة الرابعة ( الآداب، الصيدلة، الحاسبات، التمريض).

ويلتقي غدا الاثنين الموافق ١٩ فبراير ٢٠٢٤ خلال  المباراة الأولى  ( هندسة المطرية والطب) والمباراة الثانية ( الفنون التطبيقية والسياحة والفنادق)، والمباراة الثالثة ( هندسة حلوان وعلوم) والمباراة الرابعة ( تجارة والفنون الجميلة ).

وتستكمل المباريات  يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٤، حيث يلتقي في المباراة الأولى ( تربية والخدمة الاجتماعية) ، والمباراة الثانية ( علوم الرياضة بالهرم، التكنولوجيا والتعليم) والمباراة الثالثة ( الآداب والصيدلة) والرابعة ( الحاسبات والتمريض) .

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام رعاية الشباب،  أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات،  دكتورة رحمه فوزي منسق المشروع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

بالأحضان.. صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى يشعل السوشيال ميديا

قرار عاجل بشأن استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في إسطنبول

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته وإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام

أبوعوف وشاهين| ارتفاع جنوني لأسعار القهوة في مصر.. ما هي الأسباب؟

ترشيحاتنا

تفاصيل سحب تركيا الجنسية من محمود حسين مرشد الإخوان في إسطنبول

تسهيل سداد الاشتراكات.. بروتوكول تعاون بين هيئة التأمينات الاجتماعية والقومية للبريد

زيزو يوجه رسالة لـ عبد الشافي بعد إصابته بالصليبي

الود والاحترام.. عبدالعزيز عبدالشافي يعلق على زيارة مجلس الأهلي إلى نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة بشأن سوزي الأردنية

دعاء آخر الليل لتفريج الهم.. 15 كلمة بختام الثلث الأول من شعبان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. داليا البحيري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

مفاجأة صادمة بعد وضع كاميرا لرصد الغزلان في إحدى الغابات ببريطانيا

بعد وفاته.. انتشار صورة تجمع الأميرة رجوة في طفولتها بوالدها.. شاهد

بنطلون غريب.. هنا الزاهد تثير الجدل بملابسها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ