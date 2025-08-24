قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير
مكالمة رسمية.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد
ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي
آخر موجة في أغسطس .. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس
توقعات بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
بعد واقعة الطالبة عائشة.. السجن والغرامة عقوبة اختراق حسابات التنسيق
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
حقنة فيلر مغشوشة وغيبوبة.. كواليس التحقيق في مأساة عروس المهندسين.. صور
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. ضبط المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان
حوادث

الشناوي يضع حجر الأساس للمقر الجديد لنادي مستشاري النيابة الإدارية

هيئة النيابة الإدارية
هيئة النيابة الإدارية
إسلام دياب

قام المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥، بوضع حجر الأساس لنادي مستشاري النيابة الإدارية الجديد الكائن بشارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل.

جاء ذلك في حضور لفيف من السادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وقياداتها، شمل كل من المستشار حمدي سالم ـ النائب الأول لرئيس الهيئة ومدير المكتب الفني بالإسكندرية، والمستشار محمد السعيد فوزي ـ مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار أحمد عبد الرحيم ـ مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار خيري معوض ـ مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار باهي الدين محمد علي - مدير إدارة الدعوى التأديبية، والمستشار كمال علي - مدير المكتب الفني بالسويس، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد حامد - وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار هيثم علي – عضو مركز الإعلام والرصد.

حيث كان في استقبالهم السادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي يتقدمهم المستشار عبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة النادي، والمستشار محمود شيحة – عضو مجلس الإدارة عن السادة المستشارين الذين اكتمل عطائهم.

وخلال فعاليات وضع حجر الأساس، أكد المستشار محمد الشناوي، تطلعه لأن يصبح هذا المقر الجديد للنادي، وبالجهود المتواصلة لأعضاء مجلس الإدارة وبالدعم الكامل من رئاسة الهيئة وسائر أعضائها، صرحًا متكاملًا يعكس ما توليه النيابة الإدارية من اهتمام بأعضائها، ويجسد رؤيتها في إرساء بيئة متوازنة تجمع بين مقتضيات العمل القضائي ومتطلبات الحياة الاجتماعية لأعضاء النيابة وأسرهم.

المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية مجلس الدولة

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

