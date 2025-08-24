قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
لم ينفِ الطرفان الخبر.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب
القضاء الإداري يحسم مستقبل تيك توك وتطبيقات السوشيال ميديا 8 سبتمبر
علي جمعة: سيدنا محمد هو النور المبين الذى جاء ليحقق المدينة الفاضلة
تعيين المصري حلمى علام مديرا رياضيا لنادي شباب طيبة بالمدينة المنورة
الإغاثة الطبية: الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمصابين
أسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد
أدعية المولد النبوي قصيرة ومُستجابة .. تفرج همك وتصلح حالك
حزب الوعي: إعلان مجاعة غزة رسميا وصمة عار على جبين الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القضاء الإداري يحسم مستقبل تيك توك وتطبيقات السوشيال ميديا 8 سبتمبر

تيك توك - أرشيفية
تيك توك - أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم 8 سبتمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من محام طالب فيها بوقف وتشغيل حجب تطبيق "تيك توك" والتطبيقات المشابهة مثل Likee وKwai وBigo Live وMico وTango وYouTube Shorts وInstagram Reels وFacebook Reels داخل مصر.

وطالبت الدعوى بحجب تيك توك والتطبيقات المشابهة في مصر انطلاقًا من واجب الدفاع عن الأمن القومي والقيم الأخلاقية وحماية الأطفال والمجتمع، وأن هذه المنصات تحولت إلى بيئة خصبة لارتكاب جرائم الابتزاز، والاتجار بالبشر، واستغلال القُصّر، وغسل الأموال، وتجارة الأعضاء، وبث المحتوى المخل بالآداب العامة.

وأضافت الدعوى أن نصوص الدستور المصري في المواد 2 و10 و46 و67 و92 تلزم الدولة بحماية القيم الدينية والأخلاقية وضمان سلامة الطفل، وكذلك مواد قانون العقوبات 178، 269 مكرر، 278 التي تجرم نشر الفحش والتحريض على الفجور، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمواثيق الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت الدعوى سلسلة من الوقائع التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، من بينها: الابتزاز المالي والجنسي عبر البث المباشرة، واستغلال القاصرات مقابل أموال، وتحديات خطيرة أدت إلى إصابات ووفيات، وغسل الأموال عبر الهدايا الرقمية والتحويلات المشبوهة، واستخدام المنصات للترويج للاتجار بالبشر والأعضاء، والتحريض على الانتحار والانحلال الخلقي، وحالات انتحال الهوية، أبرزها القبض على شخصية تُدعى "ياسمين" الشهيرة بعبارة "تخلي الحجر يلين"، والتي تبين أنها ذكر انتحل هوية أنثى لخداع الجمهور عبر تيك توك، وهو ما يُعد خرقًا فاضحًا للقانون والأمن الأخلاقي والاجتماعي.

وأوضحت الدعوى أن الهند حظرت تطبيق "تيك توك" و59 تطبيقًا صينيًا في 2020، ومنعت الولايات المتحدة استخدامه على الأجهزة الحكومية، كما اتخذت باكستان والأردن قرارات بالحظر بعد استخدامه للتحريض على العنف، مطالبا القضاء المصري بوقف وتشغيل حجب هذه التطبيقات نهائيًا داخل مصر، وإطلاق حملات توعية وطنية ضد الإدمان الرقمي، وتمكين النيابة العامة من التحقيق في قضايا غسل الأموال والاتجار بالبشر عبر هذه المنصات، ومساءلة الجهات المسؤولة عن الرقابة والمقصرين في تطبيق القوانين، موضحا أن هذه الدعوى لا تستهدف حرية التعبير، وإنما صون الأمن القومي والهوية الأخلاقية.

تيك توك حجب تيك توك القضاء الإداري حجب تطبيقات السوشيال 8 سبتمبر حجب التيك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

هيفاء وهبي

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مى سليم

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

تامر حسني

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد