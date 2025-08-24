صدمة لجماهير الأهلي بشأن أحمد عبد القادر

كشف الإعلامي خالد الغندور أن أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق ،نافيًا ظهوره في مران الأمس.

وكتب الاعلامي خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"عدم مشاركة احمد عبد القادر في التدريبات الجماعية و رفض المدير الفني دخوله مع المجموعة رغم قيده في قائمة الفريق يعد مخالفة واضحة للوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم".

وشهدت أزمة عبد القادر تطورًا جديدًا بعد الجلسة التي جمعت محمد يوسف، المدير الرياضي للأهلي، مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، حيث طالب يوسف بالسماح للاعب بالمشاركة في التدريبات الجماعية بدلاً من التدريب منفردًا، على أمل منحه فرصة لإثبات نفسه قبل دخول قائمة المباريات.

وعقدت إدارة الأهلي، جلسة حاسمة مع ريبيرو لمعرفة الموقف النهائي بشأن اللاعب، خاصة أن المدرب الإسباني كان قد أبدى رفضًا قاطعًا لمشاركته في التدريبات، مؤكدًا أنه خارج حساباته الفنية منذ بداية الموسم ولم يتم ضمه لمعسكر الإعداد في تونس، بعدما أُبلغ بأن الإدارة تسعى لتسويقه.