كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات جديدة لمحمود عبدالرازق شيكابالا من برنامج الكورة مع فايق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال شيكابالا: "بحب في الأهلي أليو ديانج والمفروض يلعب أساسي وبعدين تحط أي حد حواليه و بن رمضان لاعب كبير جدًا وشبه فرجاني ساسي".



كشف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، عن كواليس نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 واسباب خسارة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-1) في مجموع المباراتين.

وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج «الكورة مع فايق»: "كنت أتمنى التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع الزمالك، لكن الواقع والظروف وقتها لم تساعدنا على ذلك".

وأضاف: "دخلنا النهائي بعدد محدود من اللاعبين لا يتجاوز 14 لاعبًا، والأسوأ أنني فوجئت بوجود لاعبين داخل المعسكر يدخنون الشيشة، وهو ما كان دليلاً على وجود أجواء غير منضبطة".