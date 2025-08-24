قرار جيد وأضفى قوة للفريق.. «شيكابالا» يُدعّم تولي عبدالناصر محمد مديرًا للكرة بالزمالك

علّق محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك المعتزل حديثًا، على تولي عبد الناصر محمد منصب مدير الكرة في فريق نادي الزمالك، رغم كونه ليس أحد أبناء ميت عقبة.

وقال شيكابالا خلال تصريحات تليفزيونية في برنامج إبراهيم فايق على قناة MBC مصر، إن تولي عبد الناصر محمد كان قرارًا جيدًا للإدارة وأضاف قوة وصلابة داخل الفريق هذا الموسم.

وأوضح شيكابالا أن ما يسمعه من اللاعبين أنه محبوب ومسيطر داخل الفريق، وفي أوقات لابد من البحث عن الشخص المناسب دون النظر لفكرة ابن النادي من عدمه.

وعن انتقاد رموز الزمالك لفكرة تواجد عبد الناصر محمد لأنه ليس ابن النادي، قال شيكابالا: "طيب وليه المدرب ميكنش ابن النادي؟ ده مش تقليل من أولاد النادي، لو بتحب الزمالك هتكون مبسوط والزمالك بيكسب".

وتابع شيكابالا أنه لو عاد به الزمالك كان سيمحو كافة الخناقات التي دخل فيها مع جماهير الأهلي لأنها ليست من سمات شخصيته.

وأضاف قائلاً: "بره الكرة عمري ما اتخانقت مع حد، في حاجات منها كنت بقول لنفسي مش أنا اللي أعمل كده، بس بعد ما بروح وأهدى. لكن في الموقف نفسه لما بسمع حاجات لازم أرد".