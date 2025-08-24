قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمره 8 سنوات| نجاح زراعة كبد لطفل أجنبي يُعاني مرضًا وراثيًا نادرًا بمستشفى القاهرة الفاطمية
القبض على الطالبة المتهمة بتغيير رغبات زميلتها في التنسيق بمدينة العبور
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
الصحة تكشف حقيقة واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام
رياضة

قرار جيد وأضفى قوة للفريق.. «شيكابالا» يُدعّم تولي عبدالناصر محمد مديرًا للكرة بالزمالك

شيكابالا
شيكابالا
محمد سمير

علّق محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك المعتزل حديثًا، على تولي عبد الناصر محمد منصب مدير الكرة في فريق نادي الزمالك، رغم كونه ليس أحد أبناء ميت عقبة.

وقال شيكابالا خلال تصريحات تليفزيونية في برنامج إبراهيم فايق على قناة MBC مصر، إن تولي عبد الناصر محمد كان قرارًا جيدًا للإدارة وأضاف قوة وصلابة داخل الفريق هذا الموسم.

وأوضح شيكابالا أن ما يسمعه من اللاعبين أنه محبوب ومسيطر داخل الفريق، وفي أوقات لابد من البحث عن الشخص المناسب دون النظر لفكرة ابن النادي من عدمه.

وعن انتقاد رموز الزمالك لفكرة تواجد عبد الناصر محمد لأنه ليس ابن النادي، قال شيكابالا: "طيب وليه المدرب ميكنش ابن النادي؟ ده مش تقليل من أولاد النادي، لو بتحب الزمالك هتكون مبسوط والزمالك بيكسب".

وتابع شيكابالا أنه لو عاد به الزمالك كان سيمحو كافة الخناقات التي دخل فيها مع جماهير الأهلي لأنها ليست من سمات شخصيته.

وأضاف قائلاً: "بره الكرة عمري ما اتخانقت مع حد، في حاجات منها كنت بقول لنفسي مش أنا اللي أعمل كده، بس بعد ما بروح وأهدى. لكن في الموقف نفسه لما بسمع حاجات لازم أرد".

شيكابالا الزمالك عبد الناصر محمد نادي الزمالك ابراهيم فايق الأهلي جماهير الأهلي

