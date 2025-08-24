قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حادث أبو تلات| جدل التوسع العمراني يشتعل.. وخبراء يحذرون: غياب الدراسات البيئية يحوّل مشروعات الساحل إلى كارثة
ارتفاع ملحوظ..تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
مسؤول عسكري إسرائيلي: شبكة أنفاق حماس معقدة واستراتيجية.. ونجهل حجم القوات داخل غزة
وفاة الفنان بهاء الخطيب .. حسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته
عيار 21 يسجل 4565 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
موعد ومكان جنازة بهاء الخطيب.. تفاصيل
الذهب يرتفع 1% عالميًا ومحليًا بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية
صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد
وزير الخارجية الروسي: ندعم موقف مصر لوقف إطلاق النار وإنهاء مأساة قطاع غزة
أليو ديانج يستعين بوكيل جديد في مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي

منار نور

أفاد تقرير تليفزيوني بأن المالي أليو ديانج، نجم وسط النادي الأهلي، استعان بوكيل أعمال جديد لدعمه في مفاوضات تجديد عقده مع النادي، ما يعكس جدّيته في تأمين أفضل شروط ممكنة في المرحلة المقبلة من مسيرته.

وبحسب ما جاء في برنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»، فقد انضم وكيل اللاعبين أحمد يحيى إلى فريق التفاوض الخاص بديانج، ليصبح ثالث من يمثل اللاعب، إلى جانب وكيله الأساسي إبراهيما كمارا، وشركة تسويق أوروبية يتعامل معها.

وأوضح التقرير أن ديانج يدرك جيدًا أهمية العقد الجديد، والذي قد يكون الأخير له داخل جدران القلعة الحمراء، لذا حرص على تنويع جهات التمثيل لضمان خوض مفاوضات قوية مع إدارة الأهلي.


 

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

شعار النيابة العامة

تأكيدا للقيم الدينية والإنسانية.. النيابة العامة تتصدى لجرائم الاعتداء على الحيوانات

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

محمد يوسف

خلاص وافق بس فاضل حاجة واحدة .. خبر مثير عن أشرف بن شرقي مع الأهلي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري السبت 23 أغسطس 2025

غدًا.. بدء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر

طالبات سوهاج

أول رد من الأكاديمية المسؤولة عن رحلة طالبات شاطئ أبو تلات

خسوف كلي للقمر

خسوف كلي للقمر في سماء مصر والمنطقة العربية 7 سبتمبر المقبل

صور أثارت الجدل| هدى الأتربي تبرز رشاقتها وأنوثتها بإطلالات مميزة عبر إنستجرام |شاهد

كان بيلعب كورة.. سبب وفاة بهاء الخطيب يثير السوشيال ميديا

أبيض لافت.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

رفقة زوجها.. أسماء أبو اليزيد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

شيرين وحسام حبيب

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

