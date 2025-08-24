أليو ديانج يستعين بوكيل جديد في مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي

أفاد تقرير تليفزيوني بأن المالي أليو ديانج، نجم وسط النادي الأهلي، استعان بوكيل أعمال جديد لدعمه في مفاوضات تجديد عقده مع النادي، ما يعكس جدّيته في تأمين أفضل شروط ممكنة في المرحلة المقبلة من مسيرته.

وبحسب ما جاء في برنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»، فقد انضم وكيل اللاعبين أحمد يحيى إلى فريق التفاوض الخاص بديانج، ليصبح ثالث من يمثل اللاعب، إلى جانب وكيله الأساسي إبراهيما كمارا، وشركة تسويق أوروبية يتعامل معها.

وأوضح التقرير أن ديانج يدرك جيدًا أهمية العقد الجديد، والذي قد يكون الأخير له داخل جدران القلعة الحمراء، لذا حرص على تنويع جهات التمثيل لضمان خوض مفاوضات قوية مع إدارة الأهلي.



