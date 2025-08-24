قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول: نتطلع لشراكة مع تشيلي في تطوير سلاسل القيمة للمعادن الحرجة
موعد تنسيق المرحلة الثالثة وخطوات التسجيل
ميل القلب لإحدى سور القرآن واستماعها بشكل دائم.. هل في ذلك خطأ؟ | الإفتاء توضح
خطة الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة.. ما الأهداف الحقيقية؟
انطلاق البرنامج التدريبي في علوم الصيانة والترميم بالمتحف القومي للحضارة المصرية
لم ينفِ الطرفان الخبر.. كواليس عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب
القضاء الإداري يحسم مستقبل تيك توك وتطبيقات السوشيال ميديا 8 سبتمبر
علي جمعة: سيدنا محمد هو النور المبين الذى جاء ليحقق المدينة الفاضلة
تعيين المصري حلمى علام مديرا رياضيا لنادي شباب طيبة بالمدينة المنورة
الإغاثة الطبية: الاحتلال يستهدف منتظري المساعدات والطواقم الطبية عاجزة عن الوصول للمصابين
أسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد
أدعية المولد النبوي قصيرة ومُستجابة .. تفرج همك وتصلح حالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خالد الغندور: استبعاد أحمد عبدالقادر من تدريبات الأهلي يخالف لوائح فيفا

خالد الغندور
خالد الغندور
منار نور

علق الإعلامي خالد الغندور على أزمة لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر، مؤكدًا أن استبعاده من التدريبات الجماعية رغم قيده في قائمة الفريق يُعد مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".


وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك":
«عدم مشاركة أحمد عبدالقادر في التدريبات الجماعية، ورفض المدير الفني دخوله مع المجموعة رغم قيده في قائمة الفريق، يعد مخالفة واضحة للوائح الفيفا».

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحقق الأهلي أول فوز تحت قيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو على حساب فاركو 4-1 بالدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده في الدوري المصري إلى 4 نقاط فى المركز الثاني، بينما استقر فاركو فى المرتبة الـ16 بنقطة.

الزمالك الاهلي شوبير الغندور

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

