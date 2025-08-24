خالد الغندور: استبعاد أحمد عبدالقادر من تدريبات الأهلي يخالف لوائح فيفا

علق الإعلامي خالد الغندور على أزمة لاعب الأهلي أحمد عبدالقادر، مؤكدًا أن استبعاده من التدريبات الجماعية رغم قيده في قائمة الفريق يُعد مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك":

«عدم مشاركة أحمد عبدالقادر في التدريبات الجماعية، ورفض المدير الفني دخوله مع المجموعة رغم قيده في قائمة الفريق، يعد مخالفة واضحة للوائح الفيفا».

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وحقق الأهلي أول فوز تحت قيادة الإسبانى خوسيه ريبيرو على حساب فاركو 4-1 بالدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده في الدوري المصري إلى 4 نقاط فى المركز الثاني، بينما استقر فاركو فى المرتبة الـ16 بنقطة.