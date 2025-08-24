شوبير يعدد أسباب صعوبة مباراة الأهلي وغزل المحلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق أسباب صعوبة مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية :"الأهلي هيبات في كفر الشيخ استعدادًا لمواجهة غزل المحلة ومباراة المحلة مباراة صعبة والله صعبة؛ المحلة لم يفز أو يخسر ولم يسكن مرماه أي هدف".

وأضاف شوبير أن المباريات الثلاث لغزل المحلة انتهوا بالتعادل السلبي ولكن الأهلي تعادل في مباراة وفاز في الأخرى.

وتابع"المحلة محصن دفاعيًا بقوة ويلعب على الهجمة المرتدة وكان قريبًا من الفوز على سموحة وتم احتساب ركلة جزاء له قبل النهاية بـ 7 دقائق ولكنها أُهدرت وانتهت المباراة بالتعادل السلبي".

وأكمل"فريق المحلة لم يكتشف هويته الهجومية ولكن اكتشف هويته الدفاعية وهو فريق جيد ولديه حارس جيد جداً عامر عامر ويظل غزل المحلة دائم بنجومه واسمائه".