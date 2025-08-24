تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة.. غدا

قرر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة الفريق امام غزل المحلة المُقرر لها السادسة من مساء غد الإثنين في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وقرر الجهاز الفني للاهلي خوض المباراة بتشكيل مكون من : محمد الشناوي في حراسة المرمى وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام للدفاع وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا و محمد علي بن رمضان وآليو ديانج ورباعي هجومي مكوّن من : محمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ومحمد شريف.



ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في مباراة المحلة وهم إمام عاشور ومروان عطية وياسر ابراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري للإصابة ومعهم محمد هاني للإيقاف.