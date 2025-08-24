محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم

صرح محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي خلال برنامج “مدرج المحترفين” مع الإعلامي مصطفى الراسخ على راديو “أون سبورت”، بأنه تلقى عروضا مادية من أجل قيد بعض اللاعبين تصل إلى 600 ألف جنيه، إلا أنه رفض الأمر بشكل قاطع، مؤكدا أن هدفه هو المنافسة والاعتماد على عناصر قادرة على تقديم مستوى مميز مع الفريق.

وأضاف حامد، أن هناك لاعبين ناشئين لا يجيدون حتى تمرير الكرة بالشكل المطلوب، لذلك نعمل على تدعيم صفوف الفريق بخبرات قادرة على مساعدتهم وتطوير مستواهم.

وأشار المدير الفني إلى أن بروكسي يضم في قائمته عددا من اللاعبين الناشئين،منهم المدافع عمر أنور الذي يشارك بصفة أساسية ، موضحا أن الاختيار وقع فقط على أصحاب المستويات الجيدة منهم، في إطار سياسة النادي لبناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب.