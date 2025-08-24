محمد صلاح يتألق في إطلالة رياضية عبر إنستجرام.. شاهد

شارك نجم ليفربول محمد صلاح عدة صور جديدة له.

وظهر محمد صلاح في الصور بإطلاله رياضية من مرانه اليومي عبر إنستجرام.

ويواصل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، كتابة سطور جديدة في سجله الكروي الحافل، بعد أن حجز لنفسه مكانًا بين أفضل خمسين لاعبًا في العالم من حيث الكفاءة التهديفية خلال القرن الحادي والعشرين، وفقًا لتقرير إحصائي عالمي صادر عن موقع "ترانسفير ماركت" ورصده الإعلام الرياضي الدولي.

محمد صلاح.. أسطورة حية في الدوري الإنجليزي

التقرير أوضح أن صلاح حقق معدلًا تهديفيًا بلغ 0.50 هدف في المباراة الواحدة، وهو رقم يضعه في مصاف كبار المهاجمين عبر تاريخ اللعبة، ويوازي ما حققه الهولندي روبن فان بيرسي أحد أبرز الهدافين في أوروبا.

هذا المعدل يتفوق به صلاح على أسماء بارزة مثل صامويل إيتو وآلان شيرر وكريم بنزيما، ما يعكس حجم الإنجاز الذي حققه النجم المصري في واحدة من أصعب بطولات العالم وهي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ميسي ورونالدو يتصدران المشهد

التقرير لم يغفل بطبيعة الحال الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث جاء ميسي في الصدارة بمعدل مذهل بلغ 0.87 هدف في المباراة الواحدة، بفضل مهاراته الفردية وقدرته الاستثنائية على الحسم، فيما جاء رونالدو في المركز الثاني بمعدل 0.77 هدف في المباراة الواحدة عبر مسيرة امتدت عبر أندية كبرى أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

مهاجمون استثنائيون في القائمة

في المركز الثالث جاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بمعدل 0.73 هدف في المباراة الواحدة، ليؤكد مكانته كأحد أكثر المهاجمين فتكًا أمام المرمى.

أما الأوروجوياني لويس سواريز فقد جاء في المركز الرابع بمعدل 0.67 هدف، يليه البرازيلي نيمار بمعدل 0.65 هدف متساويًا مع الفرنسي كيليان مبابي الذي يُعد أيقونة الجيل الجديد من نجوم اللعبة.

أسماء لامعة خلف الكبار