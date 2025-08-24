قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمره 8 سنوات| نجاح زراعة كبد لطفل أجنبي يُعاني مرضًا وراثيًا نادرًا بمستشفى القاهرة الفاطمية
القبض على الطالبة المتهمة بتغيير رغبات زميلتها في التنسيق بمدينة العبور
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
الصحة تكشف حقيقة واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يتألق في إطلالة رياضية عبر إنستجرام.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

شارك نجم ليفربول محمد صلاح عدة صور جديدة له.

وظهر محمد صلاح في الصور بإطلاله رياضية من مرانه اليومي عبر إنستجرام.

ويواصل النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، كتابة سطور جديدة في سجله الكروي الحافل، بعد أن حجز لنفسه مكانًا بين أفضل خمسين لاعبًا في العالم من حيث الكفاءة التهديفية خلال القرن الحادي والعشرين، وفقًا لتقرير إحصائي عالمي صادر عن موقع "ترانسفير ماركت" ورصده الإعلام الرياضي الدولي.

محمد صلاح.. أسطورة حية في الدوري الإنجليزي

التقرير أوضح أن صلاح حقق معدلًا تهديفيًا بلغ 0.50 هدف في المباراة الواحدة، وهو رقم يضعه في مصاف كبار المهاجمين عبر تاريخ اللعبة، ويوازي ما حققه الهولندي روبن فان بيرسي أحد أبرز الهدافين في أوروبا.

هذا المعدل يتفوق به صلاح على أسماء بارزة مثل صامويل إيتو وآلان شيرر وكريم بنزيما، ما يعكس حجم الإنجاز الذي حققه النجم المصري في واحدة من أصعب بطولات العالم وهي الدوري الإنجليزي الممتاز.

ميسي ورونالدو يتصدران المشهد

التقرير لم يغفل بطبيعة الحال الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث جاء ميسي في الصدارة بمعدل مذهل بلغ 0.87 هدف في المباراة الواحدة، بفضل مهاراته الفردية وقدرته الاستثنائية على الحسم، فيما جاء رونالدو في المركز الثاني بمعدل 0.77 هدف في المباراة الواحدة عبر مسيرة امتدت عبر أندية كبرى أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

مهاجمون استثنائيون في القائمة

في المركز الثالث جاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بمعدل 0.73 هدف في المباراة الواحدة، ليؤكد مكانته كأحد أكثر المهاجمين فتكًا أمام المرمى.

أما الأوروجوياني لويس سواريز فقد جاء في المركز الرابع بمعدل 0.67 هدف، يليه البرازيلي نيمار بمعدل 0.65 هدف متساويًا مع الفرنسي كيليان مبابي الذي يُعد أيقونة الجيل الجديد من نجوم اللعبة.

أسماء لامعة خلف الكبار

محمد صلاح ليفربول الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

ترشيحاتنا

أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

اتَّبِعوه لإحياء الهدي النبوي.. البحوث الإسلامية يطلق حملة دعويَّة بالعربية والإنجليزية

وزير الأوقاف: الحق والعدل والنور أساس رسالة القاضي

وزير الأوقاف: الحق والعدل والنور أساس رسالة القاضي

دعاء المولد النبوي الشريف

دعاء المولد النبوي .. يحول حياتك إلى سعادة وييسر جميع أمورك

بالصور

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد