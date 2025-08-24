السمات الشخصية القضائية.. ندوة تثقيفية لـ أعضاء النيابة الإدارية

عقد مركز التدريب القضائي، برعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبرئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأحد الموافق ٢٤ أغسطس الجاري، وبمقر مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية، ندوة تثقيفية حول "السمات الشخصية القضائية"، أدارها المستشار سعد خليل – مدير مركز الدراسات والبحوث الفنية، وبمشاركة عدد (٥٠) من السيدات والسادة الأعضاء من مختلف الدرجات القضائية.

ندوة تثقيفية لـ أعضاء النيابة الإدارية

وقد استهلت فعاليات الندوة بكلمة ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بالمشاركين، ونقل إليهم تحيات المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، وحرص سيادته على استفادة الأعضاء من هذه الندوة وأن يكون لها مردود إيجابي على نهجهم الحياتي والمهني.

وأعرب مدير المركز عن أن الهدف الأساسي من عقد هذه الندوة هو التأكيد على السمات الشخصية لعضو الهيئة القضائية، واستعراض التعليمات القضائية ومدونة السلوك القضائي لأعضاء النيابة الإدارية التي تناقش السمات والصفات التي لابد أن يتحلى بها عضو الهيئة القضائية مهنيًا وعمليًا؛ ليكون قدوة حسنة للأجيال القادمة من الأعضاء، ونموذجًا مشرفًا لما يجب أن يكون عليه عضو النيابة الإدارية وهو يمارس رسالته المقدسة لإعلاء سيادة القانون.