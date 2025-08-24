إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله إطلاق أحد الأشخاص لأعيرة نارية من بندقية آلية من أعلى سطح أحد العقارات وتشاجره مع آخرين بأسوان.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان من إحدى المستشفيات بإستقبالها شخصان "مصابان بأعيرة نارية أحدهما توفى متأثراً بإصابته "، مقيمان بدائرة المركز ، على إثر حدوث مشاجرة بينهما وأحد الأشخاص بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية بإستخدام سلاح نارى تجاه الطرف الأول من سطح أحد العقارات محدثاً إصابتهما التى أدت لوفاة أحدهما .

تم ضبط المشكو فى حقه (عاطل- مقيم بدائرة المركز) وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة (بندقية آلية) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





