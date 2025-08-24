قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل عمل الولائم فرحًا بقدوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير
مكالمة رسمية.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد
ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي
آخر موجة في أغسطس .. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس
توقعات بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
بعد واقعة الطالبة عائشة.. السجن والغرامة عقوبة اختراق حسابات التنسيق
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
حقنة فيلر مغشوشة وغيبوبة.. كواليس التحقيق في مأساة عروس المهندسين.. صور
بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. ضبط المتهم بتهديد الفنان طارق ريحان
رياضة

شوبير يطمئن الجمهور على حسن حمدي: غادر المستشفى

علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات الأزمة الصحية لرئيس الأهلي الأسبق حسن حمدي.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الكابتن حسن حمدي غادر الحمد لله المستشفي وهو في طريقه إلى القاهره وسيجرى الفحوصات اللازمه بمجرد عودته إن شاء الله .. هو كان عانى من ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.. حمد الله ع السلامه ياكابتن حسن".


تنطلق منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بدءا من اليوم الأحد  24  أغسطس، حيث تقام عدة مباريات مهمة أبرزها لقاء الزمالك مع فاركو، والأهلي أمام غزل المحلة.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة كالتالي:
الأحد 24 أغسطس

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي – 6:00 مساءً

إنبي × الجونة – 9:00 مساءً

طلائع الجيش × الإسماعيلي – 9:00 مساءً

بالصور

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

فيديو

