شوبير يطمئن الجمهور على حسن حمدي: غادر المستشفى

كشف الإعلامي أحمد شوبير تطورات الأزمة الصحية لرئيس الأهلي الأسبق حسن حمدي.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الكابتن حسن حمدي غادر الحمد لله المستشفي وهو في طريقه إلى القاهره وسيجرى الفحوصات اللازمه بمجرد عودته إن شاء الله .. هو كان عانى من ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.. حمد الله ع السلامه ياكابتن حسن".



تنطلق منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بدءا من اليوم الأحد 24 أغسطس، حيث تقام عدة مباريات مهمة أبرزها لقاء الزمالك مع فاركو، والأهلي أمام غزل المحلة.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة كالتالي:

الأحد 24 أغسطس

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي – 6:00 مساءً

إنبي × الجونة – 9:00 مساءً

طلائع الجيش × الإسماعيلي – 9:00 مساءً