اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة بالدوري المصري

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بدءا من اليوم الأحد 24 أغسطس، حيث تقام عدة مباريات مهمة أبرزها لقاء الزمالك مع فاركو، والأهلي أمام غزل المحلة.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة كالتالي:

الأحد 24 أغسطس

الاتحاد السكندري × البنك الأهلي – 6:00 مساءً

إنبي × الجونة – 9:00 مساءً

طلائع الجيش × الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الإثنين 25 أغسطس

غزل المحلة × الأهلي – 6:00 مساءً

زد × وادي دجلة – 6:00 مساءً

بتروجت × المقاولون العرب – 9:00 مساءً

بيراميدز × مودرن سبورت – 9:00 مساءً

الثلاثاء 26 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية × سموحة – 6:00 مساءً

الزمالك × فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود × المصري – 9:00 مساءً