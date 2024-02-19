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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب الالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الأول بألسن عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس، إنه سيتم فتح باب الالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الاول للطلاب ابتداء من يوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2024.

وأشارت إلي أنه يرجى الانتباه جيدا للتعليمات التالية:
أولا : يتم تفعيل لينك طلب الالتماسات ابتداء من يوم السبت الموافق 19 / فبراير 2024
ثانيا : يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب او الطالبة تقديم الالتماس بشأنها . وأيضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها ، لانه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد اخرى.

ثالثا : يرجى العلم جيدا أن آخر موعد لتسجيل طلب الالتماسات هو يوم الخميس الموافق ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٤ وبعدها سيتم  غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.
 

وكان قد نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة و رابطة الخريجين بالجامعة، يوم التوظيف للكلية، بمشاركة ١٣ شركة عالمية و محلية.

 

وقالت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الالسن جامعة عين شمس، أن يوم التوظيف هذا العام يضم شركات في مجالات متنوعة من بينها الترجمة والتعريب والنشر والنشر الإلكتروني والسياحة والتدريس، وبعض الشركات المتخصصة في أعمال الموارد البشرية والتوظيف.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة .يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن   الهدف الأساسي من هذا اليوم هو تهيئة الطلاب لسوق العمل وتذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف حيث تحرص الكلية على بناء شراكات متعددة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم للحياة العملية.

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