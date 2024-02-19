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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يوجه رسالة لـ عبد الشافي بعد إصابته بالصليبي

صدى البلد

شارك أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل انستجرام.

ووجه زيزو رسالة بأمنيات الشفاء لزميله بالفريق محمد عبد الشافي، بعد إصابته بالرباط الصليبي. 

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأبيض بقطع في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.


وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الشافي خضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاج المناسب.


وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر محمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.

أحمد سيد زيزو بالرباط الصليبي بقطع في الرباط الصليبي عبد الشافي نادي الزمالك

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