استمرار تدريب مشروع "ألف بنت ألف حلم" بالأقصر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ، أنه تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر و صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاقصر، ومن خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ، تستمر التدريبات الإسبوعية لمشروع ألف بنت ألف حلم بمحافظة الأقصر

والذي ينفذ داخل ( مركز شباب طيبة العوامية - مركز شباب السلام بأسنا - نادي الشبان المسلمين بارمنت - مركز شباب الحسينات - نادي المدينة المنورة )

يساهم التدريب في نشر الوعي الرياضي لدي الفتايات ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضيا وثقافيا واجتماعياً



ياتى ذلك تحت اشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل الرياضة بالمديرية وصلاح عز مدير ادارة الرياضة بالمديرية ومحمود صابر منسق المشروع.