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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تدريب مشروع "ألف بنت ألف حلم" بالأقصر

صدى البلد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ، أنه تحت رعاية  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ  الاقصر و صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاقصر، ومن خلال توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ، تستمر التدريبات الإسبوعية لمشروع ألف بنت ألف حلم بمحافظة الأقصر

ننشر قرارات الاجتماع رقم 53 لمجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر

وكيل تعليم الأقصر يسلم نظارات طبية للتلاميذ

 والذي ينفذ داخل ( مركز شباب طيبة العوامية - مركز شباب السلام بأسنا -  نادي الشبان المسلمين بارمنت - مركز شباب الحسينات - نادي المدينة المنورة ) 

 

 يساهم  التدريب في نشر الوعي الرياضي لدي الفتايات ويساهم في تكوين شخصية الفتاة رياضيا وثقافيا واجتماعياً 
 

ياتى ذلك  تحت اشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل الرياضة بالمديرية وصلاح عز مدير ادارة الرياضة بالمديرية ومحمود صابر منسق  المشروع.

الأقصر الشباب والرياضة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صلاح رشوان محافظ الأقصر مديرية الشباب والرياضة بالأقصر مديرية الشباب والرياضة مديرية الشباب مركز شباب الحسينات مشروع ألف بنت ألف حلم

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