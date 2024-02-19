رئيس مدينة بورفؤاد: بدء أعمال رفع كفاءة شاطئ المدينة| صور

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، بدء العمل في رفع كفاءة شاطىء المدينة ليكون متنفساً للأهالي، حيث سيتم رفع كفاءته بشكل كامل، ليكون على مستوى راقي يليق بأبناء المحافظة، وكذا الاستعداد المبكر لاستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف.

وفي سياق متصل، وجه رئيس مدينة بورفؤاد كافة الأجهزة التنفيذية بالتواجد الدائم والمستمر وتكثيف ورديات العمل للإدارات الميدانية المتمثلة في تحسين البيئة والحدائق والنقل الميكانيكي بداية من يوم السبت المقبل وذلك ضمن استعدادات المدينة المبكرة لإستقبال أعياد الربيع وفصل الصيف.

كما شدد رئيس مدينة بورفؤاد على ضرورة الاهتمام بنظافة الشاطئ كونه المتنفس لأهالي مدينة بورفؤاد وهي الخطوة التي تسبق خطة التطوير ورفع كفاءة الشاطئ الذي يعد واجهة جمالية للمدينة مما يتطلب تطويره على أعلى مستوى ليناسب المواطن البورفؤادي.

بورفؤاد تستعد مبكر لاستقبال اعياد الربيع وفصل الصيف 1000263278 1000263279 1000263280 1000263281 1000263282 1000263283 1000263284 1000263285 1000263286

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى للمدينة ،مشيرًا إلى أن مدينة بورفؤاد أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرا لموقعها الاستراتيجي الفريد المؤدي الي قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس الأمر الذى يحتم استمرارية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمختلف قطاعات المدينة حتى تظل فى أبهى وأجمل صورة.