هالة عبد السلام رئيسا لقطاع التعليم بديوان عام الوزارة

تسلمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد سابقا عملها بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية كرئيس لقطاع التعليم العام رسميا لنبدأ فى ممارسة مهام عملها تنفيذا للقرار الوزارى الصادر من الدكتور رضا حجازى وزير التربية و التعليم .



وحرصت عبد السلام على لقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قبل مغادرة المدينة الباسلة لمناقشة عدة أمور تتعلق بالعملية التعليمية فى المحافظة مؤكدة انها ستظل دائما فى خدمة المدينة الباسلة والتى لاقت من أهلها خلال عام ونصف قضتهم بها كل الحب و التقدير و التعاون من أجل صالح الوطن .



وشدد اللواء عادل الغضبان خلال اللقاء على أن علاقة الدكتورة هالة عبد السلام لن تنقطع مع بورسعيد كونها ترأس مجلس إدارة نادى المعارف الرياضى للعاملين بالتربية و التعليم لمدة عامين مقبلين وهو ما سيترتب عليها التواجد فى بورسعيد خلال العامين المقلبين.



وتمنى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للدكتورة هالة عبد السلام التوفيق و النجاح خلال منصبها الجديد وتقديم كل مالديها لخدمة العملية التعليمية و الوطن .



هذا ومن المنتظر أن يصل إلى بورسعيد الاستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم فى محافظة بنى سويف السابق الي بورسعيد خلال الأسبوع الجارى لتولى مهام منصبه الجديد كوكيل لوزارة التعليم فى بورسعيد تنفيذا للقرار الوزارى الصادر من الدكتور رضا حجازى وزير التربية و التعليم .



الجدير بالذكر أن الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة بورسعيد الجديد عمل مع الدكتور محمد هاني محافظ بنى سويف و الذي تولى عمله كمحافظ بعد فترة قضاها نائب لمحافظ بورسعيد الحالى اللواء عادل الغضبان وقت تخرجه ضمن أول دفعة من البرنامج الرئاسي وشهد له جميع أهالي الباسلة خلال تلك الفترة بالكفاءة و التقدير .