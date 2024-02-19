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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر للطاقة تحذر: اضطرابات البحر الأحمر تحد من وصول المنتجات للعملاء

البحر الاحمر
البحر الاحمر

قال رئيس قطر للطاقة سعد الكعبي، اليوم الاثنين، إن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر ستحد من وصول المنتجات إلى العملاء على المدى الطويل وأن التحويلات لم تكن مثالية لأنها أضافت إلى تكلفة الرحلات وطولها.

وتهاجم جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر السفن في البحر الأحمر، وهو جزء من طريق يمثل حوالي 12٪ من حركة الشحن العالمية، فيما يقولون إنه محاولة لدعم الفلسطينيين في الحرب مع إسرائيل.

وفي يناير الماضي، قالت قطر للطاقة، وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إنها توقفت عن إرسال ناقلات عبر البحر الأحمر بسبب المخاوف الأمنية.

وقال تجار مطلعين على الأمر، آنذاك، إن قطر أبلغت بعض المشترين الأوروبيين بالتأخير وإعادة جدولة شحنات الغاز الطبيعي المسال لأن الأزمة في البحر الأحمر تفرض فترات سفر أطول.

وأضاف التقرير أن التجار قالوا إن قطر تعدل وتعيد ترتيب الإمدادات العالمية للوفاء بالالتزامات التعاقدية وتحول عمليات التسليم من أماكن أخرى وتبادل بشحنات متاحة بالقرب من أوروبا؛ حسبما نقلت “سكاي نيوز عربية”.

وأشار التقرير، وفقا لبيانات تتبع سفن جمعتها بلومبيرج، إلى أن قطر حولت مسار ما لا يقل عن ست شحنات متجهة إلى أوروبا إلى طريق رأس الرجاء الصالح منذ 15 يناير، بدلا من المسار الأقصر عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

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