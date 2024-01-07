التخطيط خلال 2023|شراكات مع القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للأجور وحوافز لتنمية الأسرة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصادها عن العام المنتهي 2023 والذي كان زخمًا بالأحداث والفعاليات والإنجازات على مستوى الوزارة بشكل خاص وعلى مستوى الدولة بشكل عام، حيث شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأكثر من 1387 لقاء ثنائي وفعالية منها الدولية وأخرى محلية، ومن أبرز الأحداث التي جاءت على رأس أجندة أعمال الوزارة للعام المنقضي إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030، وإطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، وتسلم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية جائزة أكبر شركاء التمويل للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما تضمنت أبرز الأحداث بدأ العمل رسميًا من العاصمة الإدارية الجديدة، إطلاق جوائز التميز الحكومي الداخلية لأول مره بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميًا، فضلًا عن إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانات تاريخية للناتج المحلي الإجمالي تمتد لنحو أربعين عامًا في مصر لأول مرة.

ومن ضمن أبرز الأحداث التي شهدها العام 2023 رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الي 3500 جنيه.. وعلاوة دورية 200 جنيه بقرار من المجلس القومي للأجور برئاسة د.هالة السعيد، بالإضافة إلى فوز الوزارة بجائزة المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية عن برنامج القيادة للتميز الحكومي، وإطلاق وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، واستقبال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أول مشروع أخضر ذكي "مدينة الأحلام" لذوي الهمم بدورتها الثانية، فصلًا عن إعلان انخفاض معدل وفيات الطرق بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية... وإعلان وحوافز إيجابية للأسر الملتزمة بحجم أسرة مناسب، إلى جانب تسليم 251 سيارة مراكز تكنولوجية متنقلة منهم 53 مشروع خدمات مصر حتى نهاية 2023.

اللقاءات الثنائية:

شهد عام 2023 عقد العديد من اللقاءات الثنائية المحلية والدولية والتي قامت بها د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثلي الوزارة كذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون في العديد من المشروعات المهمة للدولة وكذلك توطيد أواصر العلاقات مع الدول الأخرى ولعل أبرز تلك اللقاءات لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع ممثلي شركة كوبنهاجن للبنية التحتية الدنماركية، برئاسة فيليب كريستياني، الشريك المؤسس للشركة، لبحث سبل التعاون المشترك في الاستثمار بمجال المشروعات الخضراء والطاقة المتجددة بمصر، فضلًا عن لقاء مع سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة الدكتور الخان بولوخوف، لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر وأذربيجان، واجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة إم تي سي للتنمية الدولية، وذلك لمناقشة الخطوات التالية لبدء إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر.

وتضمنت أجندة اللقاءات الثنائية كذلك لقاء د. هالة السعيد مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش حضورها الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ لبحث سبل التعاون، فضلًا عن لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بغينيا لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين، كما استقبل د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفدًا من كوريا الجنوبية لمناقشة سياسات خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتمويل الشركات الناشئة في مصر.

والتقت د.هالة السعيد خلال عام 2023 بممثلي مجموعة البنك الدولى، لمناقشة دعم الحكومة المصرية في ضوء إطار الشراكة القطرية الجديد 2023-2027، وأولويات الحكومة، بالإضافة إلى لقاءها بالمهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكذلك لقاءها أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتعزيز سبل التعاون، فضلًا عن لقاءات بالوزراء والمحافظين لمناقشة مستجدات الخطط الاستثمارية وعدد من المشروعات التنموية بمصر

واختتمت د.هالة السعيد العام بلقاء هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية مصر العربية والوفد المرافق لها لبحث تعزيز سبل التعاون بين الطرفين

أبرز المؤتمرات والمشاركات للوزارة ولوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعام 2023:

قامت د.هالة السعيد وممثلي الوزارة بالمشاركة بالعديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية والمحلية خلال العام ومن أبرز تلك المشاركات؛ بالمشاركة بحفل إعلان جوائز التميز الحكومي العربي في دورتها الثانية 21/2022، والمشاركة باجتماع وزراء التنمية ضمن أعمال مجموعة العشرين بالهند الزيارة التي تضمنت مشاركة د.هالة السعيد بجلستي الإجراءات الجماعية التعددية لتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة"، " التنمية الخضراء - نهج حياة"، ولقاء وزير الاقتصاد العماني والأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لدعم أواصر التعاون.

وبحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأولى جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، كما تضمنت أجندة مشاركات الوزيرة الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وخلال جولتها بعدد من الدول الخليجية للترويج للفرص الاستثمارية بمصر، التقت د.هالة السعيد بعدد من المسئولين بسلطنة عمان، ودولة قطر، والكويت.

كما شاركت د.هالة السعيد بفعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 والمنعقدة تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات" بدبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن الوفد رفيع المستوى الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي شارك بأعمال القمة باعتبار مصر ضيف شرف لهذا العام.

وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث شاركت بالاجتماع السنوي الرئيسي لمتابعة أهداف التنمية المستدامة فضلًا عن المشاركة بحفل إطلاق منتدى القطاع الخاص، كما شهدت توقيع اتفاقية شراكة تنفيذ مشروع " أكاديمية التصدير، وشاركت بحوار محافظي البنك بعنوان "الشراكة النموذجية من أجل تنمية مستدامة ومرنة: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية".

كما تضمنت اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعها مع أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ لدراسة ومراجعة مسودة التقرير الاقتصادي لمصر الذي تعده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك لمتابعة ومناقشة ملاحظات الجهات المختلفة على التقرير قبل صدوره في نسخته النهائية في فبراير 2024

المشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس:

وعلى مستوى المؤتمرات الدولية فقد شاركت د.هالة السعيد بأعمال النسخة الـ 53 للمنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان " التعاون في عالم منقسم"، والمنعقد بمدينة دافوس السويسرية بمشاركة 52 رئيس دولة وحكومة وعدد من وزراء المالية والرؤساء التنفيذين، وعقدت على هامش مشاركتها العديد من اللقاءات الثنائية لتوطيد التعاون بين مصر وممثلي الدول المشاركة بالمنتدي وأبرز تلك اللقاءات تمثل في لقاء ؛ فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي لبحث سبل التعاون المشترك بين مصر والسعودية، ولقاء الملياردير غوتام أداني رئيس ومؤسس مجموعة أداني الهندية لبحث سبل التعاون وسبل الاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة، فضلًا عن لقاء الدكتور فيليب هيلدبراند، نائب رئيس شركة بلاك روك الأمريكية لإدارة الاستثمار، والدكتور يورج كوكيز وزير الدولة بالمستشارية الاتحادية الألمانية وذلك لبحث سبل التعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والهيدروجين الأخضر، ولقاء وزير المالية والتخطيط بجمهورية زامبيا؛ تسيتومبيكو موسوكوتوان، وذلك لبحث سبل التعاون بين مصر وزامبيا في مجال الزراعة، ولقاء محمد القرقاوي وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك لمناقشة الاستعدادات للقمة العالمية للحكومات، إلى جانب لقاء لي تشانج، الرئيس التنفيذي لمجموعة انفيجن الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة.

المشاركة بفعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك:

حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على المشاركة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك لهذا العام كذلك حيث قامت د.هالة السعيد بإلقاء البيان الوطني المصري خلال افتتاح الشق الوزاري بأعمال المنتدى، فضلًا عن تنظيم الوزارة حدثًا جانبيًا حول تعميم التقارير الطوعية المحلية لتسريع خطة 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة حيث تم استعراض التقارير الطوعية المحلية لثلاثة محافظات مصرية البحيرة وبورسعيد والفيوم خلال أعمال المنتدى.

كما حرصت د.هالة السعيد على عقد عدة لقاءات على هامش المنتدى لتوطيد العلاقات المصرية مع الدول المختلفة وكان أبرزها لقاء وزيرة التنمية المستدامة ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، وكذلك المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالكويت، و رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لبحث سبل التعاون، وكذلك لقاء وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لتوطيد أواصر التعاون، ولقاء نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.

وعن المشاركة بقمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة بنيويورك:

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة للمشاورات الوطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال عام 2023 استعدادًا للمشاركة بالقمة، كما شاركت الوزارة بعدة أحداث خلال فعاليات القمة حيث شاركت د.هالة السعيد بجلسة "التحالف المحلي 2030 (Local 2030 Coalition): دفع التحولات الرئيسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030"، وأخرى حول تمويل المناخ، لتشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كذلك بجلسة "مبادرة الأمم المتحدة عالية التأثير حول البنية التحتية العامة الرقمية"، وأخرى حول الآفاق الاقتصادية وأجندة أهداف التنمية المستدامة، كما نظمت الوزارة حدثًا جانبيًا بعنوان "توطين التمويل أم تمويل التوطين؟".

المشاركة بمؤتمر الأطراف cop 28:

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدات والمبادرات التابعة لها وبقوة بالنسخة الثامنة والعشرون من مؤتمر المناخ لهذا العام والمنعقد بدبي، حيث شاركت د.هالة السعيد بالحدث الجانبي للمعهد العالمي للنمو الأخضر ، والحدث الجانبي بعنوان "أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح"، بالإضافة إلى المشاركة بقمة القيادات النسائية العربية على هامش فعاليات النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 ، وكذلك الحدث الجانبي بعنوان "إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة".

كما ناقشت د.هالة السعيد وزيرة الخطيط والتنمية الاقتصادية سبل التعاون مع عدة مسئولين دوليين على هامش أعمال المؤتمر لتلتقي المدير العام للمعهد العالمي للنمو الأخضر، ونائب رئيس شؤون الشرق الأوسط، بغرفة التجارة الأمريكية، وممثلي شركة فورتسكيو للطاقة الخضراء لبحث تعزيز سبل التعاون في مجال الطاقة الخضراء، وكذلك لقاء بالمدير التنفيذي لشركة هانيويل لبحث سبل التعاون المستقبلي المشترك في المجالات ذات الأولوية في مصر

وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد عدة أحداث جانبية خلال فعاليات المؤتمر تضمنت حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي"، فعالية حول "مبادرة حياة كريمة من أجل افريقيا قادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ"، وحدثًا حول "مشاركة المرأة في تغير المناخ"، كما تم عقد جلسة نقاشية بعنوان "بناء مستقبل مستدام: دور المشروعات الخضراء الذكية في تسريع التحول لطاقة مستدامة".

وشارك د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمشاركة بمنتدى الشرق الأوسط وأفريقيا للتجارة والاستثمار بباريس وكذلك الاجتماع الفريق التوجيهي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس، كما شارك كمالي بافتتاح مؤتمر "تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والتجربة الدولية"، وترأس الوفد المصري المشارك في اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والمراجعة المُنعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، كما مثل كمالي مصر في الشق الوزاري للدورة الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا) حول طرح الرؤية العربية ٢٠٤٥ بمقر جامعة الدول العربية

وعلى المستوى المحلي شاركت دهالة السعيد لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 بمجلس الشيوخ والنواب خلال العام المالي الحالي حتى إقرار الخطة حيث كانت قد أعلنت عن انخفاض معدل وفيات الطرق بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب الإعلان عن حوافز إيجابية للأسر الملتزمة بحجم أسرة مناسب.

وحول أبرز الورش التي عقدتها الوزارة:

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وأخرى لمناقشة الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى من مُبادرة "القرية الخضراء"، فضلًا عن عقد ورشة عمل حول تطبيق نهج درجة التحضر "DEGURBA" لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وورشة عمل بعنوان "نهج حكومي شامل نحو تنفيذ رؤية مصر 2030" بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ضمن مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، فضلًا عن ورشة العمل المنعقدة حول تبادل الخبرات الحكومية في تنفيذ البرامج الدولية لاستعراض تجربة البرنامج القُطري لمصر، وورشة عمل مبادرة كن سفيرًا "تخضير الاستثمارات العامة " دفعة مسئولي التخطيط، كما عقدت وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الأول للجنة تسيير مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر التغير المناخي (COP27) "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية" بمقر المكتب الاقليمي لشمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG-NARO) بالقاهرة.

وعما أصدرته وأطلقته وزارة التخطيط خلال العام :

حيث جاء إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية كأول مؤشر متكامل للنمو الاقتصادي في المحافظات المصرية؛ من أبرز ما قامت به الوزارة خلال العام فضلًا عن إطلاق مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام الثاني على التوالي، وإطلاق البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

كما أطلقت وزارة التخطيط فعاليات الدفعة السادسة من برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات 2023 والأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإطلاق البرنامج التدريبي لمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة دفعة لغة الإشارة الموجهة للصم، وتفعيلاً لبروتوكول التعاون وزارة التخطيط وجامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس فقد تم إطلاق مشروع "دار وسلامة" في قرية "أولاد يحيى" بمحافظة سوهاج.

وطلقت الوزارة تقارير خطة المواطن الاستثمارية لجميع محافظات الجمهورية لعام 2022/2023 وكذلك تقارير تابعة المواطن وذلك لمشاركة المواطنين بالخطة، كما أعلنت الوزارة خلال العام النتائج النهائية لمُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" بمنح حافز إضافي لـ 19 محافظة فائزة بقيمة 1.4 مليار جنيه، كما أصدرت الوزارة تقرير تحليل أداء مصر في "تقرير التنمية المستدامة 2023"، فضلًا عن إطلاق منصة شكاوى الرفع المساحي.

وحول البروتوكولات التي تم توقيعها خلال عام 2023:

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وممثليها بتوقيع عدة بروتوكولات خلال العام المنتهي 2023 في العديد من المجالات والتي تهدف في الأساس لخدمة المواطن ولعل أبرز تلك البروتوكولات وفقًا لحصاد الوزارة توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنظيم الاسرة المصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وكذلك توقيع بروتوكول ثلاثي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجامعة عين شمس، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، كما شهدت توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتنفيذ الدورة الخامسة من مسح سوق العمل المصري التتبعي بين الوزارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنتدى البحوث الاقتصادية وذلك في إطار المشاركة وتعزيز التعاون في تنفيذ الدورة الخامسة من مسح سوق العمل المصري التتبعي، وقامت د.هالة السعيد كذلك بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية بجيبوتي وبالتعاون مع الاسكوا في مجال تنفيذ التعداد السكاني الإلكتروني في جمهورية چيبوتي.

ووقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الجلالة بروتوكول تعاون بشأن تطوير القرى الأكثر احتياجًا بمبادرة حياة كريمة، فضلًا عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة القومية للبريد بشأن تنفيذ أنشطة محور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص مع مصر لعام 2023، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لتطوير التجمعات الريفية تحت مظلة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وعن نشاط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والذراع التدريبي للوزارة:

أوضح تقرير حصاد الوزارة أن المعهد قام بنشاطٍ قويا خلال العام المنتهي من تنفيذ برامج تدريبية على المستويين المحلي والدولي وكذلك مشاركته بمحافل دولية كبيرة وتوقيع العديد من البروتوكولات ولعل أبرز إنجازات المعهد خلال العام تضمنت بدأ تنفيذ الدفعة الخامسة من برنامج "تأهيل القيادات النسائية" بالمحافظات بـ 7 محافظات هي القاهرة، وأسوان، وبني سويف، وقنا، وسوهاج، ومطروح، والبحر الأحمر، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية بشأن التعاون في مجالات التنمية المستدامة، فضلًا عن إطلاق المجموعة الأولى والثانية من البرنامج التدريبي "قيادة التغيير في المنظمات الديناميكية" لعدد 60 قيادة من القيادات العليا بالجهاز الإداري للدولة يمثلون نحو 12 جهة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، واحتفال المعهد بتخريج عدد (14) شركة ناشئة بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

كما تضمنت أجندة إنجازات المعهد توقيع خطاب نوايا مع مركز "كلمني إشارة" للتدريب والترجمة بلغة الإشارة للصم والبكم وضعاف السمع، وإطلاق مبادرة "سفراء الحوكمة" لطلاب الجامعات، وإطلاق مجموعة قصصية للأطفال حول أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، وبالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومؤسسة ساويرس، كلية شيكاغو بوث تم إطلاق الدفعة الثانية من برنامج التعليم التنفيذي بجامعة شيكاغو، كما وقع المعهد مذكرة تفاهم مع كلية ثندر بيرد للإدارة العالمية للتعاون في تطوير القدرات البشرية بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والنمية الاقتصادية.

كما أعلن المعهد عن فوز البرنامج التدريبي "القيادة للتميز الحكومي" بجائزة التميز في الممارسة 2023 فئة "تنمية المواهب" من مؤسسة EFMD العالمية، وحرصًا على ذوي الاحتياجات الخاصة وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكول تعاون في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحدة حقوق الإنسان بالوزارة:

إيمانًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمراعاة حقوق الانسان فقد شهد عام 2023 جهدًا من الوحدة للتعريف بحقوق الانسان حيث تضمنت أبرز أنشطة الوحدة في عقد الدورة التدريبية الأولى حول "أساسيات حقوق الإنسان" لموظفي الوزارة، كمرحلة أولى من سلسلة برامج تدريبية تشمل كل موظفي الوزارة والجهات التابعة، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك عقد ندوة عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، فضلًا عن الاجتماع الذي تم عقده لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروع دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الانسان ومتابعة تلك الاجتماعات لضمان دمج حقوق الانسان بالقطاعات والخطط كافة.

المراكز التكنولوجية المتنقلة ومراكز خدمات مصر:

بلغ عدد السيارات التكنولوجية المتنقلة حتى نهاية 2023 حوالي 251 سيارة موزعة على العديد من القطاعات والهيئات منهم 53 مشروع خدمات مصر، وخلال العام قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم عدد 18 مركز خدمة متنقل؛ لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لتقدم كافة خدمات القطاع، كما أطقلت وزارتا التخطيط والعدل 12 مركز تكنولوجي متنقل "خدمات مصر" لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، فضلًا عن إطلاقهما إشــارة بــدء تشغيل سيارات توثيق متنقلة جديدة بالإسكندرية ومطروح، كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنائب العام بروتوكول لتشغيل 20 مركز متنقل لتقديم خدمات النيابة العامة، وإطلاق الوزارة كذلك وحدات تكنولوجية متنقلة جديدة لتقديم خدمات التوثيق والتوكيلات ببورسعيد وجمصة وبلطيم ورأس البر.

كما شهد العام 2023 افتتاح عدة مراكز تكنولوجية وكذلك مراكز خدمات مصر حيث افتتحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مركز خدمات مصر بمدينة شرم الشيخ، والمركز التكنولوجي بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ومركز إصدار تراخيص المحال العامة بمدينة العريش، كما قامت بوضع حجر الأساس لمركز خدمات مصر بالعريش، وافتتح نائب وزيرة التخطيط المركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بمدينة بدر.

صندوق مصر السيادي:

شهد عام 2023 تعديلًا في تشكيل مجلس إدارة الصندوق السيادي برئاسة د.هالة السعيد، وانضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوق سيادي عالميا، واحتلاله المرتبة 47 عالميًا والـ12 عربيًا، وذلك وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته SWF Institute، كما قام الصندوق بالعديد من الأنشطة خلال العام جاء أبرزها في إطلاق صندوق مصر السيادي بالشراكة مع اتصالات مصر شركة جديدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، تحت اسم "إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر". تقدم الشركة خدمات التمويل لهذا القطاع المهم، فضلًا عن توقيع اتفاقية شراكة حول تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر في مصر بالتعاون بين صندوق مصر السيادي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما وقع الصندوق شراكة مع شركة "تنوير" لتطوير المدرسة الخامسة على أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، كما افتتحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي مجمع مدارس أرض القرية الكونية، وبحثت مع ممثلي القطاع الخاص تكرار نموذج تلك المدارس.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية:

شهد عام 2023 انطلاق أعمال الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي قام القائمون عليها بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهد كبير خلال العام من خلال عقد العديد من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات للتعريف بالمبادرة وأهميتها واّلياتها واستعراض النجاح التي شهدته الدورة الأولى منها فضلًا عما حظيت به المبادرة من إشادة دولية ومشاركتها بالمحافل الدولية لنقل التجربة المصرية في نجاح تلك المبادرة، وعن أبرز احصائيات الدورة الثانية للمبادرة خلال العام 2023، تنمية وبناء قدرات 5500 متدرب خلال 56 جلسة تدريبية بالدورة الثانية للمبادرة على مدار 152 ساعة تدريب حيث تضمنت الجلسات 27 دورة تدريبية بالمحافظات بالإضافة إلى 20 دورة تدريبية بمديريات الشباب والرياضة، و9 ندوات بالجامعات، كما تم رفع الوعى بالمبادرة من خلال تضافر جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات المعنية بالإضافة الي جهود المحافظات لنشر الوعي بأهداف المبادرة، حيث تم نشر أكثر من 1000 خبر إعلامي، والوصول إلى 18 مليون شخص.

كما بلغ إجمالي عدد المشروعات المقدمة للمرحلة الثانية 5600 مشروعًا منها 746 مشروعات كبيرة، 1114 مشروعات متوسطة، بالإضافة إلى 674 مشروعات محلية صغيرة، 984 مشروعات الشركات الناشئة، فضلًا عن 1088 مشروعات غير هادفة للربح، 986 مشروعات المرأة، فضلًا عن توسيع قاعدة المشروعات التي خضعت للتقييم لتتضمن 379 مشروع لضمان اختيار الأفضل فيما بينها بدلًا من 162 مشروع فقط في الدورة الاولي.

وشارك السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات لاستراتيجية والتميز والمبادرات بالعديد من الفعاليات والمؤتمرات لاستعراض المبادرة فضلًا عن اللقاءات الثنائية لتعزيز التعاون لدعم المبادرة، حيث التقى وزير التعليم العالي انضمام طلاب الجامعات للدورة الثانية من المبادرة، ولقاء ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمناقشة أوجه التعاون في المبادرة، وكذلك لقاء منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ورئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، والمدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فضلًا عن إطلاق شراكة للدورة الثانية من المبادرة بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر، كما تم الاتفاق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية على التعاون لدعم التنمية المستدامة والمشروعات الخضراء في مصر، فضلًا عن إطلاق الشراكة لدعم تطبيق الحلول الخضراء في كل محافظات مصر بالتعاون مع اتحاد الصناعات

واستقبلت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أول مشروع أخضر ذكي لذوي الهمم بدورتها الثانية بأول فريق من ذوي الهمم يشارك بمشروع" مدينه الأحلام" ضمن الدورة الثانية من المبادرة، والمكون من 20 عضو بجمعية دليل الخير للتنمية، فضلًا عن إدراج المبادرة على جدول أعمال اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية.

مبادرة شباب من أجل التنمية:

وتمثل إحدى المبادرات التي تقوم عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن أبرز ما قامت به الوزارة فيما يخص تلك المبادرة عن عام 2023؛ تنظيم البرنامج التدريبي الأول للشباب المشاركين في المسابقات الطلابية بمبادرة شباب من أجل التنمية للعام الجامعي 2022/2023 بجامعة القاهرة، بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية وخاصة والمشاركين في المبادرة للعام 2023، كما عقدت الوزارة عدة ندوات وورش تدريبية للتعريف بالمبادرة ومنها الندوة التعريفية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وأخرى بجامعة حلوان، كما تم عقد برنامج تدريبي عن "إعداد دراسات الجدوى" بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في إطار المبادرة، كما عقدت الوزارة ورشة عمل بعنوان: تمكين المشروعات التنموية من التنفيذ، وذلك للفرق الفائزة بالمراكز الخمسة الأولى في "مبادرة شباب من أجل التنمية" للعام الجامعي 2021-2022.

جائزة مصر للتميز الحكومي:

شهد الربع الأول من العام 2023 إعلان أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي2022 ، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز التميز الحكومي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور وتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء وعدد من أعضاء المجالس النيابية، وممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة، حيث بلغ عدد الفائزين 60 فائز ( 42 بالفئات المؤسسية و 18 بالفئات الفردية)، وتوسعت الجائزة في تطبيق جوائز التميز الداخلية، ليتم إطلاق النسخة الثانية لجوائز التميز الداخلية في عدد من الجهات الحكومية وذلك بهدف تنمية القدرات البشرية وإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، والعمل على تأهيل الجهات للمشاركة في الجائزة الوطنية "جائزة مصر للتميز الحكومي"

كما عقدت الجائزة والمسئولين عنها بالوزارة عدة ورش عمل للجهات المختلفة للتعريف بالجائزة، فضلأ عن إطلاق فعاليات المرحلة الأولي من تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ، وبدأ فعاليات الدورة الثالثة لجوائز التميز الحكومي، فضلًا عن إطلاق جوائز التميز الحكومي الداخلية لأول مره بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما تعاونت الجائزة مع عدد من الجهات كالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتطبيق نظام جوائز التميز الداخلية، فضلا عن بحث الجائزة مع مشيخة الأزهر الشريف؛ تفعيل نظام جوائز التميز الداخلية بقطاعات المشيخة، ووقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة.

وشاركت الوزارة ممثلًا عنها جائزة التميز الحكومي بالقمة العالمية للحكومات بدبي، وكذلك بجلسة "استراتيجيات التميز الحكومي لتطوير الأداء المؤسسي والخدمات" على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي اكسبوتك الدولي 2023 "مصر.. للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية- الاقتصاد الأزرق" .

وعن أبرز الأحداث خلال العام:

الانتقال الكامل للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتقال للعاصمة، بالإضافة إلى فوز الوزارة بجائزة المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية عن برنامج القيادة للتميز الحكومي، وإعلان النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 وإتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وفوز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجائزة الفضية للتميز في الممارسة 2023 في فئة تنمية المواهب من المؤسسة الأوروبية للتنمية الإدارية European Foundation for Management Development (EFMD)، عن البرنامج التدريبي القيادة للتميز الحكومي، وتوقيع خمس مذكرات تفاهم جديدة لإنشاء خمس مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في أربع محافظات، وصدور قرارات بتعيين السفير هشام بدر مساعدًا للشراكات الاستراتيجية، وكذلك تعيين المهندسة نهاد مرسي مساعدًا لشئون البنية الأساسية، وإعلان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصول قرية "نهطاي" بمحافظة الغربية على شهادة "ترشيد" كثاني قرية خضراء في مصر بعد قرية "فارس" بمحافظة أسوان، وكذلك تسلُم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة أكبر شركاء التمويل للمؤسسة في الاحتفال بمرور 15 عامًا على إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وإصدار الوزارة بيانات تاريخية للناتج المحلي الإجمالي تمتد لنحو أربعين عامًا في مصر، وقرار المجلس القومي للأجور برئاسة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الي 3500 جنيه.. وعلاوة دورية 200 جنيه.