بعد مباحثات حول غزة في قطر.. بلينكن يصل الإمارات

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى الإمارات بعد رحلة إلى قطر في إطار جولته بالشرق الأوسط.

وخلال رحلته إلى قطر، عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مؤتمرا صحفيا مشتركا في الدوحة، تناولا خلاله القضايا الأمنية الإقليمية الرئيسية.

أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بتجنب توسع الصراعات في المنطقة منذ اليوم الأول، مشددًا على أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أثرت بشكل مباشر على مصالح أكثر من 40 دولة وعطلت أكثر من 20% من الشحنات الدولية.

أشاد الوزير بلينكن بقطر في لعب دور حاسم في المفاوضات التي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة من غزة، مؤكدا التزام الولايات المتحدة ببذل جهود لا هوادة فيها لإعادة جميع الرهائن المتبقين إلى أسرهم.

وأقر الوزير بلينكن ببعض التقدم في توصيل المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن أكثر من 20% من الشحنات الدولية الموجهة لمساعدة غزة تعطلت بسبب هجمات الحوثيين.

أوضح أنه سيبحث خلال زيارته إلى إسرائيل ضرورة بذل مزيد من الجهود للحد من سقوط قتلى ومصابين من المدنيين.