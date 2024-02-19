الاتحاد الأوروبي يتلقى طلبًا من دولتين لبحث الاعتراف بدولة فلسطين

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي تلقى طلبًا من دولتين لبحث الاعتراف بدولة فلسطينية.

وحث بوريل قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف على إنجاز صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن غالبية الدول الأوروبية تطالب إسرائيل بالتراجع عن تنفيذ عملية عسكرية برفح.

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن إسرائيل بحاجة إلى "حل سياسي لا عسكرياً" لإنهاء الحرب في قطاع غزة، محذراً من أن التوترات في الضفة الغربية قد تعيق جهود إرساء السلام، وفق مجلة "بوليتيكو".

وأضاف بوريل خلال جلسة نقاش في مؤتمر "ميونخ للأمن" في ألمانيا: "نعم، يجب علينا إنهاء الحرب في غزة، ولكن الضفة الغربية هي العقبة الحقيقية أمام حل الدولتين"، محذراً من أن "الضفة الغربية تغلي".

وتابع: "الوضع في الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين، يحظى الأهمية ذاتها على أقل تقدير".

وحذَّر كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي من أنه، إذا أُجبرت الأمم المتحدة على التوقف عن دعم الفلسطينيين في الضفة الغربية، "فقد نكون على أعتاب انفجار أكبر"