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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

9 جرائم في يوم.. صحة غزة تعلن أحدث حصيلة لضحايا العدوان الإسرائيلي

صحة غزة تكشف حصيلة
صحة غزة تكشف حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و145 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "وفا"، أشارت السلطات الصحية في القطاع إلى أنه ما زال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وقالت إن حصيلة العدوان ارتفعت إلى 29092 شهيدا و69028 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد وإصابة عشرات المواطنين، اليوم الإثنين، خلال استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل قطاع غزة لليوم الـ136 على التوالي.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية ثلاثة منازل على الأقل في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، بالتزامن مع قصف مدفعي على الحي نفسه.

وفي حي الرمال غرب المدينة، قصف الطيران الحربي منزلين على الأقل، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين على الأقل نُقلوا إلى مستشفى الشفاء.

ووسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته 6 منازل، 2 منها في دير البلح، وواحدا في النصيرات، وآخر في الزوايدة، ومنزلا في البريج وآخر في المغازي، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين، وإصابة العشرات بجروح.


وجنوب القطاع، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية داخل مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وسط إطلاق نار على كل من يتحرك من الطواقم الطبية والمرضى، حيث يتواجد أكثر من 120 شخصا في المجمع، وقد استُشهد حتى اللحظة 8 مرضى نتيجة انقاطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التنفس الصناعي.
كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل، كما توغلت آليات الاحتلال بمحيط مستشفى الجزائر التخصصي بعبسان شرق خان يونس.

وفي رفح، قصفت خربة العدس، ومنزلين في حي الشابورة وسط المدينة، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية قذائف قرب خيام النازحين في المنطقة الغربية في المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح.

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