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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة|فيديو

غزة
غزة

نشر الجيش الإسرائيلي، فيديو يظهر عناصره وهي تقتحم مباني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وجاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية “يورونيوز”

ووفقاً للتقرير ، فإن الجيش الإسرائيلي  يواصل عملياته العسكرية داخل مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس، منذ الخميس وسط إطلاق نار على كل من يتحرك من الطواقم الطبية والمرضى، ويوجد أكثر من 120 شخصا في المجمع، وقد قتل 9 مرضى نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التنفس الاصطناعي.

ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 28,985 أغلبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وفقا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

خان يونس غزة مدينة خان يونس الكهرباء التنفس الاصطناعي وزارة الصحة

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