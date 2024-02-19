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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس اقتصادية الشيوخ ينتقد عدم وجود خطة إشراك القطاع الخاص في مجال النقل

هانى سرى الدين رئيس
هانى سرى الدين رئيس اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ

انتقد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، هاني سري الدين، عدم وجود خطة لإشراك القطاع الخاص في قطاع النقل.

وقال سري الدين خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم التي تناقش استراتيجية تطوير قطاع النقل "لا توجد خطة جدية حتى اللحظة لدعم مشاركة القطاع الخاص بآليات حقيقية تسمح للقطاع الخاص بالدخول في مجال النقل".

وأضاف "لابد من وجود اتفاقيات تمويلية وخطة واضحة للمشروعات".

كما لفت سري الدين إلى أن النقل النهري لم يلق الاهتمام الكافي رغم أهميته الحيوية للتجارة الداخلية.

وقال "رغم حدوث طفرة في مكانة مصر فيما يتعلق بشبكة الطرق البرية إلا أن الارتفاع لم يصاحبه انخفاض في الحوادث البرية ولا حماية حياة المواطنين"، قائلا :"النقل النهري في غاية الأهمية للمحافظة على حياة المواطنين ورفع كفاءة النقل الداخلي والتجارة الداخلية".
 

هاني سري الدين القطاع الخاص قطاع النقل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ النقل النهري

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