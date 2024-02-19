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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطل الرماية محمد حمدي يحقق رقما قياسيا جديدا لمصر وأفريقيا

صدى البلد

حقق محمد حمدي ، عضو المنتخب المصري للرماية ، إنجاز تاريخي بتسجيله رقمًا قياسيًا جديدًا لمصر وأفريقيا برصيد 629.4 نقطة خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم في غرناطة بإسبانيا. 

كان أداء حمدي على وشك تأمين مكان له في النهائيات، وأثار التفاؤل بإمكانية نجاحه في أولمبياد باريس 2024 تحت القيادة الخبيرة للمدير الفني النقيب عماد حسين.


تأهل حمدي بالفعل لأولمبياد باريس 2024 بحصوله على الميدالية الذهبية في البطولة الأفريقية السادسة عشرة بالقاهرة 2023 ، ويمتلك خبرة طويلة في الرماية تمتد لأكثر من عقدين. أضافت قائمة إنجازاته الطويلة على المستوى الوطني والدولي إلى مكانته كمنافس هائل.


صرح محمد حمدي: "أنا فخور جدًا بتمثيل مصر على الساحة الدولية وتحقيق هذا الرقم القياسي المهم. رحلتي إلى باريس 2024 مليئة بالعزيمة والدعم المذهل من فريقي وبلدي. أتطلع إلى رفع اسم مصر عاليًا."


محمد حمدي ليس فقط رياضيًا عالميًا ، ولكنه أيضًا مصور سينمائي بارع يدرس حاليًا في المعهد العالي للسينما. يجلب معه ثروة من الخبرة في التسويق والتخطيط وإدارة المشاريع وريادة الأعمال من خلال عمله مع منظمات مثل المجلس الثقافي البريطاني وفودافون مصر. 

تم إثراء سيرته الذاتية المتنوعة بمواهبه السينمائية حيث فاز بجائزة UNFPA 2019 لصناعة الأفلام.

انجازات محمد حمدي
-التأهل لأولمبياد باريس 2024.


-ميداليتان ذهبيتان وميدالية فضية في البطولة الأفريقية 2024 بالقاهرة.


-المركز الخامس في مسابقة رياك الدولية في لوكسمبورغ.


-عدد من الميداليات الذهبية والبرونزية في بطولات الجائزة الكبرى لكأس العالم.
-الرقم القياسي الأول أفريقيًا وعربيًا ووطنيًا برصيد 682.2.


نبذة عن محمد حمدي


محمد حمدي رياضي ومخرج مصري يبلغ من العمر 33 عامًا، يجسد التميز الرياضي والرؤية الفنية على حد سواء. إنه يمزج بسلاسة بين شغفه بالرماية والتصوير السينمائي ، ويتفوق في كلا المجالين. قصة حمدي دليل على قوة التفاني والعمل الجاد، والسعي وراء تحقيق أكثر من شغف.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم

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