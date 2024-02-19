محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم البدء في تنفيذ كوبري مشاة بميدان الحلمية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن عدم البدء في تنفيذ كوبري مشاة بميدان الحلمية - حي الزيتون - بمحافظة القاهرة، بالرغم من موافقة محافظ القاهرة على إدراجه بخطة العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وتم إسناد الأعمال إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.

وقال النائب عمرو رشدي، عضو مجلس النواب، إن ميدان الحلمية بحي الزيتون يشهد كل يوم حوادث حيث توجد مدرسة في الميدان، معقبا: "الناس استغاثت وتقدمت بطلب لمحافظ القاهرة لإنقاذ المواطنين".

وأضاف النائب عمرو رشدي: "وكان رد المحافظة أنه سيتم عمل كوبري مشاه في 2021 ونزلت لجنتين خلال السنتين الماضيين لتحديد مكان الكوبري وحتى الآن متعملش الكوبري ولا يوجد أي استجابة ومش لاقي رد أقوله للناس".

من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "اللجنة تسير على نهجين أولهم أننا مش بنجيب مسؤولين الحكومة علشان نضايقهم لا علشان الدولة تنجح، كل الطرق اللي بتتعمل من هيئة الطرق والكباري تفتقد السلامة العامة".

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن الأولويات مختلفة بين الحكومة وبين مجلس النواب، معقبا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن رقم واحد لكن الحكومة مش عاملة رقم للمواطن".