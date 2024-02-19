عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم البدء في تنفيذ كوبري مشاة بميدان الحلمية

إجتماع لجنة الإدارة
إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو رشدي، بشأن عدم البدء في تنفيذ كوبري مشاة بميدان الحلمية - حي الزيتون - بمحافظة القاهرة، بالرغم من موافقة محافظ القاهرة على إدراجه بخطة العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، وتم إسناد الأعمال إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.

وقال النائب عمرو رشدي، عضو مجلس النواب، إن ميدان الحلمية بحي الزيتون يشهد كل يوم حوادث حيث توجد مدرسة في الميدان، معقبا: "الناس استغاثت وتقدمت بطلب لمحافظ القاهرة لإنقاذ المواطنين".

وأضاف النائب عمرو رشدي: "وكان رد المحافظة أنه سيتم عمل كوبري مشاه في 2021 ونزلت لجنتين خلال السنتين الماضيين لتحديد مكان الكوبري وحتى الآن متعملش الكوبري ولا يوجد أي استجابة ومش لاقي رد أقوله للناس".

من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "اللجنة تسير على نهجين أولهم أننا مش بنجيب مسؤولين الحكومة علشان نضايقهم لا علشان الدولة تنجح، كل الطرق اللي بتتعمل من هيئة الطرق والكباري تفتقد السلامة العامة".

وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية، أن الأولويات مختلفة بين الحكومة وبين مجلس النواب، معقبا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن رقم واحد لكن الحكومة مش عاملة رقم للمواطن".

لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب كوبري مشاة القاهرة ميدان الحلمية الزيتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ترشيحاتنا

خلال ساعتين.. سفينة أمريكية تتعرض لهجومين قبالة سواحل جنوب اليمن

ليلة النصف من شعبان.. اعرف فضلها وأحب الأعمال فيها

حقيقة رفض انتقال نجم زد علي لطفي لـ الأهلي

إحالة أوراق 26 متهما للمفتي أنهوا حياة شخصين وأصابوا آخر بأسيوط.. فيديو

أثناء تنظيف المنزل.. فتاة تلقي حتفها في سوهاج والسبب غير متوقع

الدفاع المدني بغزة يحذر من سقوط آلاف الضحايا حال الهجوم على رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

فيديو

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

عهد جديد.. الخطيب داخل البيت الأبيض.. والزمالك: ممتنون للزيارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ